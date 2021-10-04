استصلاح الأراضي وتحلية المياه..كيف يساهم مركز بحوث الصحراء فى المشروعات التنموية؟

يعد مركز بحوث الصحراء بيت الخبرة المتميز فى مجال استكشاف الموارد الطبيعية بالصحراء وجهة استشارية تساعد متخذ القرار والقيادة التنفيذية فى وضع الاستراتيجيات ورسم السياسات العامة لتنمية الموارد الطبيعية فى الصحارى المصرية ، كما أنه يساهم فى تحلية المياه واستصلاح الأراضي وكذلك تصميم البرامج والإشراف على تنفيذ الخطط التنموية اللازمة للتنمية المستدامة.

دور مركز بحوث الصحراء

وقالت الدكتورة دينا أحمد باحث بمركز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة ، إن المركز له دور أساسي وكبير فى المشروعات التنموية فهو دوره إرشادى وتنموي، لافته إلى أن المركز له أكثر من ١١ نقطة بحثية منتشرة فى صحارى مصر لتقديم الاستشارات والارشادات اللازمة فى تلك المناطق .

وأوضحت "أحمد" خلال تصريحات ل "صدى البلد" ، أن هناك ثلاث اتفاقيات دولية وقعت عليها مصر تتداخل مع بعضها وهي تتقاطع مع عمل المركز وهي اتفاقيات (مكافحة التصحر ، اتفاقية التنوع الحيوى - والاتفاقية الدولية للتغير المناخى) ، والمركز هو نقطة الاتصال الوطنية فى مصر لاتفاقية الامم المتحدة للتصحر.

مركز بحوث الصحراء يساهم فى المشروعات

وأشارت إلي أن المركز يساهم بخبراته فى استصلاح الأراضي الصحراوية ضمن توجهات الرئيس السيسي لذا شارك المركز بمشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان بالعديد من الدراسات المتخصصة فى مجالات الأراضى والمياه والتراكيب النباتية والزراعات المحمية ، وكذلك مشروع الدلتا الجديدة ، ومشروع حقن التربة الرملية كما أن المركز يساهم فى المشاركة بالأنشطة والمحاور التى تخدم أهدافه الاستراتيجية يساهم فى تحقق رؤية مصر 2030.

ونوهت إلي أن المركز يعمل على استنباط بذور وشتلات جديدة ، كما أنه يعمل على حصر وتصنيف الأراضي الصحراوية التى يمكن الانتفاع بها فى الزراعة أو المشروعات التنموية الأخرى ، متابعة :"يقوم المركز بتحلية المياه وبالتالى تخدم المناطق الصحراوية والتى تنتشر بمساحات كبيرة فى مصر " .

مشروع حقن التربة الرملية

وقالت الدكتورة دينا أحمد إن مشروع حقن التربة الرملية يساهم فى اعطاء خواص التربة الطينية للتربة الرملية وبالتالى استصلاحها وزراعتها بسهولة مما يساهم فى إدخال مساحات كبيرة من الأراضي الصحراوية والمتدهورة فى حيز الزراعة



ولفتت إلي أن هناك توجيهات رئاسية باستصلاح الأراضى الزراعية ، وزيادة الرقعة الزراعية وهو مايساهم فيه مركز البحوث الصحراوية بجدارة ، كما يساهم فى محاولة نقل المعيشة إلي الأراضى الصحراوية والاستفادة من الأراضى .

توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بزيادة حجم إسهامات منظومة البحث العلمي لأغراض العملية التنموية الشاملة في الدولة، مع زيادة مخصصات الدعم في هذا الإطار بهدف تطوير قطاعات الدولة وصياغة الحلول العلمية للتحديات والمشاكل المختلفة، مع مراعاة التطوير المستمر لمختلف الخدمات البحثية المقدمة من المراكز والمعاهد المتخصصة لاستيعاب الاحتياجات التنموية المتزايدة، خاصةً ما يتعلق بربط البحث العلمي بجهود تعميق الصناعة الوطنية.