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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

التنمية المحلية : قريبا حظر دخول موظفي الدولة غير المطعمين ضد كورونا

الدكتور خالد قاسم
الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمي لوزارة التنمية المحلية

كشف الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمي لوزارة التنمية المحلية ومساعد الوزير ، ان الوزارة انتهت من تطعيم جميع العاملين بالديوان العام والأجهزة التابعة لها ، بلقاح فيروس كورونا الجرعتين الاولي والثاني وذلك  بالاتفاق مع وزارة الصحة والسكان.

واشار في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، الي انه سيتم تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بمنع دخول الموظفين غير الحاصلين على لقاح فيروس كورونا ، موضحا ان جميع العاملين رحبوا بتلقي لقاح فيروس كورونا ولم يرفض احد. 

واشار الي ان المحافظات قامت  بالتوازي بتطعيم العاملين بالمحليات  بلقاح فيروس كورونا بالاتفاق مع مدريات وزارة الصحة بكل محافظة .

علن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، انه سيتم منع دخول اي موظف لم يتلقي لقاح فيروس كورونا من دخول المصالح الحكومية.

وشدد على ضرورة التسجيل والحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد لمواجهة الجائحة.

واكد رئيس الوزراء  خلال اجتماع مجلس المحافظين الأسبوع الماضي ، على ضرورة متابعة موقف تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في جميع المحافظات، والعمل على التنسيق الكامل مع وزارة الصحة؛ من أجل زيادة أعداد المواطنين الذين يتم تطعيمهم، خاصة في قطاع التعليم، ولا سيما مع اقتراب موعد بدء العام الدراسي الجديد. 

و شدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة متابعة مدى الالتزام بالإجراءات  الاحترازية في جميع المدارس، بما يُسهم في الحد من انتشار الفيروس وزيادة الإصابات، كما أكد رئيس الوزراء على ضرورة التزام جميع العاملين بدواوين عموم المحافظات بتلقي اللقاح، على أن يقوم كل محافظ بمتابعة تنفيذ ذلك.

خالد قاسم التنمية المحلية فيروس كورونا لقاح فيروس كورونا منع دخول الموظفين

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