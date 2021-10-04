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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

نشرة المرأة والصحة.. أفضل أنواع الأرز للكبسة وطريقة تخزين التفاح في الفريزر

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

 

ما أفضل أنواع الأرز للكبسة .. وطريقة تحضيرها

الكبسة من أشهر الأكلات في المملكة العربية السعودية، كما أن الكبسة من الوصفات الكلاسيكية سواء بالدجاج أو اللحم، ولكن ، يمكنك العثور على أنواع مختلفة من هذا الطبق في البلدان المختلفة أيضًا، ويتم طهي الدجاج والأرز بمزيج رائع من التوابل ، مما يجعل هذه واحدة من أفضل وصفات الأرز في وعاء واحد مع الدجاج أو اللحم.

 

1- أفضل أنواع الأرز للكبسة
يفضل استخدام الأرز البسمتي في هذه الوصفة لأنه يضيف مستوى جديدًا تمامًا من النكهة لهذا الطبق، ولكن يمكنك استخدام أي نوع من الأرز طويل الحبة ، لكن البسمتي هو الخيار الأفضل.

1- الأرز العطري

يعرف الأرز العطري بأنه الحبة ذو الحجم المتوسط ، كما يتمتع برائحة مميزة، كما يشتهر الأرز العطري في دول الخليج باستمرار.

2- الأرز الأسيوي

 

طريقة تخزين التفاح في الفريزر .. مدة الصلاحية وتأثيره

 

اذا تُركت التفاح  على سطح العمل أو في وعاء فاكهة، فستبدأ في فقدان طعمها الطازج من الشجرة. والخبر السار هو أنه من خلال تخزينها بشكل صحيح ، يمكنك الاستمتاع بتفاح مقرمش ولذيذ لشهور.

 

 من الممكن تخزين التفاح،  ولكن يجب التعامل مع التفاح بحذر مثل البيض، احتفظ بالتفاح المثالي للتخزين طويل الأمد ، لكن استخدم التفاح التالف لتناوله طازجًا أو للطهي.

 

ما طريقة تخزين التفاح فى الفريزر؟ 

إذا كنت تتسأل ما طريقة تخزين التفاح في الفريزر فعليك اختر أفضل أنواع التفاح ذات الجلد السميك حيث يساعد الجلد لهذا التفاح على أن تدوم لفترة أطول.

 

داء الكلب| هل هو مميت؟

داء الكلب هو مرض فيروسي قاتل ولكن يمكن الوقاية منه، كما يمكن أن ينتشر إلى الأشخاص والحيوانات الأليفة إذا تعرضوا للعض أو الخدش من قبل حيوان مسعور، في الولايات المتحدة ، يوجد داء الكلب في الغالب في الحيوانات البرية مثل الخفافيش والراكون والظربان والثعالب، ومع ذلك ، في العديد من البلدان الأخرى ، لا تزال الكلاب تحمل داء الكلب، وتحدث معظم وفيات داء الكلب لدى الأشخاص حول العالم بسبب عضات الكلاب.

وفيروس داء الكلب  يصيب الجهاز العصبي المركزي، وإذا لم يتلق الشخص الرعاية الطبية المناسبة  بعد  التعرض المحتمل لداء الكلب، يمكن للفيروس أن يسبب مرضًا في الدماغ، مما يؤدي في النهاية إلى الوفاة، والوقاية من داء الكلب عن طريق تطعيم الحيوانات الأليفة والابتعاد عن الحياة البرية والبحث عن الرعاية الطبية بعد التعرض المحتمل قبل أن تبدأ الأعراض.

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