محافظة الإسكندرية: توفير 18 دارا لإيواء ذوي الهمم

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة، تعمل على توفير كافة سبل الرعاية لذوي الهمم، والعمل على تقديم كافة الخدمات الممكنة لهم بالمجان ودعمهم.

وفي مجال الرعاية الدائمة لأبنائنا من ذوي الهمم غير القادرين، فقد أوضح محافظ الإسكندرية أن مديرية التضامن الاجتماعي بالاسكندرية ، برئاسة الدكتورة ماجدة جلالة، تعمل على دعم أبنائنا من ذوي الهمم وذلك من خلال توفير 18 دار للايواء لمن لم تستطع أسرهم رعايتهم أو المشردين منهم.

أقرأ أيضًا:

للتهنئة بيوم المملكة الوطني.. الفريق أحمد خالد يلتقي قنصل السعودية في الإسكندرية

كما أوضحت مدير مديرة التضامن في الإسكندرية أن عدد المستفيدين من دور الايواء المخصصة لذوي الهمم في الاسكندرية قد بلغ 378 شخص، مشيرة الى أن الدور توفر لهم الاقامة والإعاشة ومشرفين متخصصين واخصائي نفسي، بالاضافة الى طبيب زائر لمتابعة حالتهم الصحية وكذلك مراكز التأهيل والحضانات ومراكز العلاج الطبيعي لتاهيل أبنائنا من ذوي الهمم.

وأوضحت جلالة أن دور الإيواء المخصصة لذوي الهمم موزعة على أنحاء المحافظة، حيث يوجد 4 دور تخدم مدينة برج العرب و العامرية، و 2 تخدم العجمي، و 5 لخدمة الحالات بحي شرق، و7 في منطقة المنتزه، مؤكدة ان المديرية تعمل على قدم وساق لتوفير كافة سبل الرعاية لذوي الهمم.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية برعاية ذوي الهمم، وتوفير كافة سبل الدعم لهم، والعمل على دمجهم بشكل فعال، ومؤثر في المجتمع وتوفير حياة كريمة لهم.