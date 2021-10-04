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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبيرة تغذية تكشف أسباب ثبات الوزن حتى بعد الدايت وتقدم الحل

الدكتورة بسمة الملا
الدكتورة بسمة الملا

قالت الدكتورة بسمة الملا، خبيرة التغذية، إنه لن يتم إمتصاص الدهون طالما يتم تناول النشويات باستمرار، مشيرة إلى أن سبب الوزن الثابت حتي بعد الدايت يكون نتيجة ملئ الجسم بالكربوهيدرات.

 

وأضافت بسمة الملا ، خلال برنامجها “صحتك وبس” المذاع عبر فضائية “صدي البلد 2"، أن الحل من عدم فقدان الوزن هو الإمتناع عن تناول الأرز والمكرونة والبطاطا والبقوليات والنشويات عموما لمدة أسبوع، إضافة إلى تناول الطعام عند الجوع فقط.

 

وفي سياق أخر، نصحت  أن دهون البطن "الكرش" تنتج عن طريق تناول المزيد من السكريات البيضاء وتتسبب فى البلوغ المبكر  لهرمونات "الاستروجين" سواء للشباب أو الفتيات.


وأشارت إلى أن الدهون الناتجة عن السكريات تدخل فى منطقة البطن وتتجمع وتقوم بتوزيعها على الكبد أيضأ وتسمى بالدهون الثلاثية ، وفى حالة ترك هذه الدهون تسبب تليف الكبد .

امتصاص الدهون تناول النشويات الوزن الثابت الكربوهيدرات بسمة الملا

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