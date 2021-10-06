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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

ما تصلوش عليا وعمرو دياب عجوز.. تصريحات نضال الأحمدية تفتح عليها النار

تصريحات نضال الأحمدية
تصريحات نضال الأحمدية

حلت الإعلامية نضال الأحمدية  ضيفة في برنامج “أول مرة” على قناة “الجديد”، وأثارت حالة من الجدل الواسع بسبب تصريحاتها الجريئة، والتى كشفت فيها العديد من التفاصيل الخاصة بالنجوم وحياتها الشخصية، حيث تحدثت عن الحجاب والصلاة والفنان عمرو دياب وغيرها من الأمور التي فتحت النار عليها من قبل متابعي السوشيال ميديا.

 

شاهد تصريحات نضال الأحمدية

تصريحات الإعلامية نضال الأحمدية 

الإعلامية نضال الأحمدية 

تحدثت نضال الأحمدية  لأول مرة عن إثارتها لأزمة شيرين عبد الوهاب مع زوجها حسام حبيب من خلال تسريب مقطع صوتى لوالد حسام حبيب قائلة إن هدفها من التسريب الصوتي كان حماية شيرين عبد الوهاب ممن حولها سواء كان زوجها أو والده، مؤكدة أن الفنانة المصرية لم تهاجمها لأنها تقول الحقيقة ولأنها تخشى عليها ممن حولها.

 

تصريحات نضال الأحمدية عن محمد رمضان 

دافعت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية عن الفنان محمد رمضان بعد تكريمه وحصوله على الدكتوراه الفخرية في التمثيل والأداء الغنائي في لبنان.


وكتبت نضال عبر تغريدةٍ نشرتها على حسابها الرسمي على “تويتر”: "مبروك محمد رمضان على تكريمه في لبنان وعلى كل إنجازاته في الوطن العربي، لبنان يفتخر بالنجم المصري وكلنا نصفق لتكريمه، أما الذين ينعقون فلأنهم منسيون".

 

ليرد عليها محمد رمضان قائلاً: "الصحفية اللبنانية الكبيرة #نضال_الأحمدية كلامك وسام على صدري.. والتكريم الحقيقي هو محبتك ومحبة جمهوري.. محمد_رمضان ثقة في الله نجاح".


وأثار الفنان محمد رمضان حالة واسعة من الجدل، بمواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعد إعلانه حصوله على الدكتوراه الفخرية، وشهادة تكريم، ولقب «سفير الشباب العربي»، خلال حفل أقيم في لبنان ضمن فعاليات مهرجان «أفضل»، في «كازينو لبنان».


وكتب النجم محمد رمضان عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلا: «شكرا معالي وزير الثقافة اللبناني والسيد نقيب الموسيقيين ونقيب الممثلين اللبناني على منحي الدكتوراه الفخرية في التمثيل والأداء الغنائي، وشكراً المركز الثقافي الألماني في لبنان على منحي لقب سفير الشباب العربي، ثقة في الله نجاح».

 

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول تصريحات نضال الأحمدية عن الحجاب والصلاة عليها بعد وفاتها من خلال الفيديوجراف التالي.
 

نضال الأحمدية نضال الأحمدية النار عمرو دياب

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