بدء المرحلة الثانية من الموجة الـ18 لإزالة التعديات علي أملاك الدولة.. 11 أكتوبر

تبدأ المرحلة الثانية من الموجة الـ 18 لإزالة التعديات على أراضى الدولة يوم 11 أكتوبر، وحتي 29 أكتوبر الجاري ، من المقرر أن يتم الإنتهاء من إزالة 16 ألف مبنى مخالف فى جميع المحافظات على مساحة حوالى 14 مليون متر مربع ، كما تستهدف إزالة تعديات بالزراعة على مساحة أكثر من 12,5 ألف فدان .

وانتهت المرحلة الأولى من الموجة الـ 18 لإزالة التعديات على أراضى الدولة والأراضي الزراعية أمس الأحد ، والتي كانت قد بدأت في 13 سبتمبر الماضي .

وجاءت الموجة 18، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها وفى إطار تنفيذ تكليفات اللجنة العليا لاسترداد الاراضى برئاسة المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية .

وأكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أنه يتابع على مدار الساعة الجهود التي تقوم بها الأجهزة التنفيذية بالمحافظات وقوات إنفاذ القانون لتنفيذ الموجة الـ18 لإزالة التعديات علي أملاك الدولة والتي انطلقت في 13 سبتمبر الجاري وتستمر حتى نهاية شهر نوفمبر القادم بمراحلها الثلاثة.

و أكد وزير التنمية المحلية ، أن الدولة ستتعامل بكل حزم مع كافة التعديات لإزالتها وفقاً للخطة التي تم وضعها مع المحافظات.

وقال إن هناك توجيهات لجميع المحافظات بضرورة التنسيق مع جهات الولاية للأراضى التي تم إزالة التعديات من عليها سواء كان بالزراعة أو المباني بعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى والمرور على تلك الأراضى فى أيام الإجازات و العطلات السمية .

وأوضح أن المحافظات بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن نجحت حتى 28 سبتمبر الجاري في إزالة 6920 مبنى مخالف فى جميع المحافظات على مساحة حوالي مليون و 625 ألف متر مربع ، موضحاً أن محافظة الشرقية قامت بإزالة 1153 مبنى مخالف على مساحة 218 ألف متر مربع ، كما قامت محافظة البحيرة بإزالة 449 مبنى على مساحة 56 ألف متر مربع ، وقامت محافظة الدقهلية بإزالة 526 مبنى مخالف على مساحة 36 ألف متر مربع .

وتابع: فيما قامت محافظة المنيا بإزالة 511 مبنى على مساحة 38 ألف متر مربع ، كما قامت محافظة الإسماعيلية بإزالة 489 مبنى على مساحة 64 ألف متر والغربية بإزالة 521 مبنى على مساحة 33 ألف متر مربع.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن الأجهزة التنفيذية فى المحافظات قامت بإزالة 2710 حالة تعدى على الأراضى الزراعية لمساحة 15266 فدان ، وقامت محافظة الشرقية بتنفيذ 674 حالة إزالة وبنى سويف 275 حالة والمنوفية 236 حالة والغربية 355 حالة والأقصر 159 حالة وكفرالشيخ 159 حالة .

وأشار اللواء محمود شعراوى إلى المتابعة المستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى لملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء ، مشيراً إلى وجود تنسيق وتعاون بين جميع الوزارات المعنية لمتابعة إزالة التعديات في جميع المحافظات وتطبيق القانون بكل حسم لتذليل أي معوقات تعترض عملية التنفيذ ، مشيراً إلي أن غرفة العمليات بالوزارة تتابع يومياً بالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات موقف التنفيذ لقرارات الإزالة التى تستهدفها الموجة 18 والتى تستمر على مدار 3 أشهر لتحقيق الخطة المستهدفة وفقاً للجدول الزمنى الذى أعدته كل محافظة .

وشدد وزير التنمية المحلية على قيام المحافظات بتحصيل تكلفة الإزالة على حساب المواطن المتعدى وذلك وفقاً للقانون .

جدير بالذكر أن الموجة ال 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة تنفذ على 3 مراحل : الأولى من 13/9/2021 وحتى 3/10/2021 وتبدأ المرحلة الثانية من 11/10/2021 وحتى 29/10/2021 على أن تبدأ المرحلة الثالثة فى الفترة من 6/11/2021 وحتى 26/11/2021 .