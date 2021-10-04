النني يصل إلى معسكر منتخب مصر استعدادا لمواجهة ليبيا

وصل منذ قليل محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي، إلى معسكر المنتخب الوطني في برج العرب استعدادا لمواجهة ليبيا في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022.

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش قائمة أسماء اللاعبين المختارين للانضمام إلى معسكر الفريق استعدادا للقاء المنتخب الليبي ضمن تصفيات كأس العالم.

و ضمت القائمة 24 لاعبا هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – محمد أبو جبل – محمد بسام – محمد صبحي

خط الدفاع: أحمد فتوح – أيمن أشرف – محمود حمدي الونش – ياسر ابراهيم – أحمد حجازي – باهر المحمدي – أكرم توفيق – أحمد فتحي

خط الوسط: محمد النني – عمرو السولية – طارق حامد – حمدي فتحي – ابراهيم عادل – عبدالله السعيد – رمضان صبحي – عمر مرموش – أحمد سيد زيزو – محمد صلاح

الهجوم: أحمد حسن كوكا – مصطفى محمد

وكان المنتخب المصري فاز على ليبيريا وديا بهدفين أمس على ملعب برج العرب استعدادا لاستئناف مشوار الفريق في التصفيات المؤهلة لمونديال 2022 التي يحتل خلالها الفراعنة المركز الثاني برصيد 4 نقاط خلف ليبيا، وذلك عقب الفوز على أنجولا في الجولة الأولى بهدف دون رد، والتعادل مع الجابون بهدف لمثله في الجولة الثانية .

ويواجه المنتخب المصري نظيره الليبي يوم الجمعة على ملعب برج العرب بالإسكندرية في الجولة الثالثة للتصفيات، قبل خوض الجولة الرابعة في بنغازي يوم 11 من شهر أكتوبر الجاري.