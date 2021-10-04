عاجل
مصرع كاهن كنيسة سقط من طابق علوي بأسيوط الصحة: نستهدف تأسيس أسطول سيارات إسعاف وعيادات متنقلة.. ونواب: خطوة جادة تضمن وصول الخدمات الصحية للمناطق الأكثر احتياجا.. وترفع عن المواطن عناء التنقل..وتسهم في الحد من التزاحم وانتشار كورونا موازنة البرلمان تناقش قانون المالية الموحد.. نائب الوزير: تطبيقا لتوصيات الجهات الدولية قطعت الخدمة عن الأهالي.. شاهد| انفجار ماسورة لمياه الشرب بالمحلة أكاديمية طيبة تبدأ مبادرة الدكتور صديق عفيفي "دار السلام بدون أمية " ضمن "حياة كريمة"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

النني يصل إلى معسكر منتخب مصر استعدادا لمواجهة ليبيا

محمد الننى
محمد الننى

وصل منذ قليل محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي، إلى معسكر المنتخب الوطني في برج العرب استعدادا لمواجهة ليبيا في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022.

 

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش قائمة أسماء اللاعبين المختارين للانضمام إلى معسكر الفريق استعدادا للقاء المنتخب الليبي ضمن تصفيات كأس العالم.

 

و ضمت القائمة 24 لاعبا هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – محمد أبو جبل – محمد بسام – محمد صبحي

 

خط الدفاع: أحمد فتوح – أيمن أشرف – محمود حمدي الونش – ياسر ابراهيم – أحمد حجازي – باهر المحمدي – أكرم توفيق – أحمد فتحي

 

خط الوسط: محمد النني – عمرو السولية – طارق حامد – حمدي فتحي – ابراهيم عادل – عبدالله السعيد – رمضان صبحي – عمر مرموش – أحمد سيد زيزو – محمد صلاح

 

الهجوم: أحمد حسن كوكا – مصطفى محمد

 

وكان المنتخب المصري فاز على ليبيريا وديا بهدفين أمس على ملعب برج العرب استعدادا لاستئناف مشوار الفريق في التصفيات المؤهلة لمونديال 2022 التي يحتل خلالها الفراعنة المركز الثاني برصيد 4 نقاط خلف ليبيا، وذلك عقب الفوز على أنجولا في الجولة الأولى بهدف دون رد، والتعادل مع الجابون بهدف لمثله في الجولة الثانية .

 

ويواجه المنتخب المصري نظيره الليبي يوم الجمعة على ملعب برج العرب بالإسكندرية في الجولة الثالثة للتصفيات، قبل خوض الجولة الرابعة في بنغازي يوم 11 من شهر أكتوبر الجاري.

ترشيحاتنا

أيليت شاكيد ترفض لقاء أبو مازن|من هي المتشددة الحسناء ذات الأصول العربية؟|بروفايل

الرئيسى يرتفع.. تباين أداء مؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم

تأهيل المبقلين على الزواج .. الأزهر ينهي المرحلة الأولى من مشروعه التوعوي

هل يجب إخراج الزكاة على ذهب الزينة .. الإفتاء تجيب

شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان يؤكدان مواصلة جهودهما لترسيخ قيم الحوار والتآخي

صندوق مكافحة الإدمان يطلق مبادرة توعوية في «بدائل العشوائيات»

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصرع مدرب قيادة دراجات شهير فى حادث بـ صحراوى أسوان - القاهرة

التنمية المحلية : قريبا حظر دخول موظفي الدولة غير المطعمين ضد كورونا

النفط ارتفع 7.5%..أسعار البنزين في مصر تقترب من الزيادة| توقيت وتوقعات

الذهب يواصل السقوط.. ومفاجأة في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين 4-10-2021

في السعودية وليس مصر.. علماء يتوصلون إلى الجبل الذي كلم فيه موسى الله

وزيرة الصحة: مصر تشهد أقل عدد وفيات خلال الموجة الرابعة.. ومفيش تأجيل للدراسة

ليست صديقة لي.. رسالة من وفاء عامر لـ ياسمين عبدالعزيز.. فيديو

أساء للنبي محمد فمات محروقا| نهاية مأساوية لرسام الكاريكاتير السويدي لارس فليكس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سبب جماهيرية المسلسل الكوري Squid Game الأكثر مشاهدة على منصة نتفليكس

تفاصيل تعاقد وليد منصور والمطربة يسرا في مؤتمر صحفي.. صور

هدف مارادوني وتمريرة سحرية.. لماذا وصفت "ديلي ميل" محمد صلاح ب"النشال"؟

راض بقضائك يا رب.. لماذا أشعلت امرأة النار في جسد نجار بثبات وهدوء؟.. تفاصيل

فيديو

رئيس أكاديمية الفنون في حوار لـ صدى البلد: السيسي أعاد للمرأة مكانتها واهتمامه بالفن لا يمكن إغفاله

فيديو جراف| أخفوا المخدرات في ملابسهم.. نجل شاروخان في ورطة

بعد التجديد له.. تعرف على راتب علي معلول في الأهلي "فيديو"

حركات استعراضية بالموتوسيكلات بمحور شينزو أبي بمدينة نصر.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

كواعب احمد البراهمي تكتب: الرسالات

د. ضحى بركات تكتب: هل يموت الحب ....؟

عبد الرازق توفيق يكتب: الكذب القسري

أحمد شيخو يكتب: استخدام تركيا للأسلحة الكيميائية

رمضان البيه يكتب: العقائد فى الإسلام «4»

خالد الشناوي يكتب: الاحتفال بمولد سيدنا رسول الله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

نصر أكتوبر.. إرادة حياة

ريهام مازن

صحفيون على الجبهة !

إيمان الدربي

أطفال الزنا

د.مجدي بدران

فيروسات نزلات البرد

د.سالم الكتبي

الأولوية الأمريكية «العاجلة» ومناورات الملالي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «1»

كريمة أبو العينين

توبة نصوحه

إلهام أبو الفتح

100 عام على حديقة المريلاند

اﻟﻤﺰﻳﺪ