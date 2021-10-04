عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قطعت الخدمة عن الأهالي.. شاهد| انفجار ماسورة لمياه الشرب بالمحلة

صدى البلد

شهدت منطقة الشعبية التابعة لحى ثان المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية، اليوم الاثنين، انفجار ماسورة مياه الشرب ، ما أدى إلى انقطاع الخدمة عن المنازل بعدة شوارع .

 

تلقى  الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، إخطارًا من غرفة عمليات المحافظة، بورود بلاغ من الأهالي بكسر ماسورة مياه بمنطقة الشعبية بالمحلة، ما تسبب فى غرق الشوارع وأنقطاع المياه عن المنازل منذ الصباح.

 

بيطري الغربية: تحصين 245 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

 

وعلى الفور، توجه أحمد المغاورى رئيس حى ثان ، والمهندس محمود عاطف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحلة، والنائب محمود الشامى عضو مجلس النواب، وتم الدفع بالفرق الفنية وسيارات الشفط ومعدات الشركة، وجاري التعامل مع الموقف، وإصلاح الكسر بخط المياه وعودتها للمنازل مرة أخرى خلال الساعات القادمة .

IMG-20211004-WA0060
IMG-20211004-WA0060
IMG-20211004-WA0058
IMG-20211004-WA0058
IMG-20211004-WA0059
IMG-20211004-WA0059
محافظة الغربية المحلة ماسورة مياه الشرب شوارع منشية البكري صيانة

موضوعات متعلقة

سكان منطقة السبع بنات فى الغربية يستغيثون من فوضى التكاتك

ترشيحاتنا

بسبب تحرك الصين العسكري في تايوان.. واشنطن تحذر وتتوعد بكين

قبل المولد النبوي.. ضبط 385 كيلو حلوى فاسدة في سوهاج

جمبري بالكوكايين.. عصابة تلجأ لحيلة "جهنمية" لتهريب شحنة مخدرات بـ 40 مليون يورو

أخبار البرلمان| "النواب" يحيل قانون تغليظ عقوبة التنمر على ذوي الإعاقة لمجلس الدولة.. والموافقة علي تشكيل "القومي لحقوق الإنسان"

صراع التنظيم والحركة.. مقتل 8 عناصر من "داعش" برصاص طالبان في كابول | فيديو

السيسي يهنئ رئيس أرمينيا بذكرى يوم الاستقلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خصم 50 % من مرتب الموظفين في هذه الحالات.. تعرف عليها

النفط ارتفع 7.5%..أسعار البنزين في مصر تقترب من الزيادة| توقيت وتوقعات

مصرع مدرب قيادة دراجات شهير فى حادث بـ صحراوى أسوان - القاهرة

التنمية المحلية : قريبا حظر دخول موظفي الدولة غير المطعمين ضد كورونا

الذهب يواصل السقوط.. ومفاجأة في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين 4-10-2021

في السعودية وليس مصر.. علماء يتوصلون إلى الجبل الذي كلم فيه موسى الله

وزيرة الصحة: مصر تشهد أقل عدد وفيات خلال الموجة الرابعة.. ومفيش تأجيل للدراسة

ليست صديقة لي.. رسالة من وفاء عامر لـ ياسمين عبدالعزيز.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سبب جماهيرية المسلسل الكوري Squid Game الأكثر مشاهدة على منصة نتفليكس

تفاصيل تعاقد وليد منصور والمطربة يسرا في مؤتمر صحفي.. صور

هدف مارادوني وتمريرة سحرية.. لماذا وصفت "ديلي ميل" محمد صلاح ب"النشال"؟

راض بقضائك يا رب.. لماذا أشعلت امرأة النار في جسد نجار بثبات وهدوء؟.. تفاصيل

فيديو

رئيس أكاديمية الفنون في حوار لـ صدى البلد: السيسي أعاد للمرأة مكانتها واهتمامه بالفن لا يمكن إغفاله

فيديو جراف| أخفوا المخدرات في ملابسهم.. نجل شاروخان في ورطة

بعد التجديد له.. تعرف على راتب علي معلول في الأهلي "فيديو"

حركات استعراضية بالموتوسيكلات بمحور شينزو أبي بمدينة نصر.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

كواعب احمد البراهمي تكتب: الرسالات

د. ضحى بركات تكتب: هل يموت الحب ....؟

عبد الرازق توفيق يكتب: الكذب القسري

أحمد شيخو يكتب: استخدام تركيا للأسلحة الكيميائية

رمضان البيه يكتب: العقائد فى الإسلام «4»

خالد الشناوي يكتب: الاحتفال بمولد سيدنا رسول الله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

نصر أكتوبر.. إرادة حياة

ريهام مازن

صحفيون على الجبهة !

إيمان الدربي

أطفال الزنا

د.مجدي بدران

فيروسات نزلات البرد

د.سالم الكتبي

الأولوية الأمريكية «العاجلة» ومناورات الملالي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «1»

كريمة أبو العينين

توبة نصوحه

إلهام أبو الفتح

100 عام على حديقة المريلاند

اﻟﻤﺰﻳﺪ