قطعت الخدمة عن الأهالي.. شاهد| انفجار ماسورة لمياه الشرب بالمحلة

شهدت منطقة الشعبية التابعة لحى ثان المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية، اليوم الاثنين، انفجار ماسورة مياه الشرب ، ما أدى إلى انقطاع الخدمة عن المنازل بعدة شوارع .

تلقى الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، إخطارًا من غرفة عمليات المحافظة، بورود بلاغ من الأهالي بكسر ماسورة مياه بمنطقة الشعبية بالمحلة، ما تسبب فى غرق الشوارع وأنقطاع المياه عن المنازل منذ الصباح.

وعلى الفور، توجه أحمد المغاورى رئيس حى ثان ، والمهندس محمود عاطف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحلة، والنائب محمود الشامى عضو مجلس النواب، وتم الدفع بالفرق الفنية وسيارات الشفط ومعدات الشركة، وجاري التعامل مع الموقف، وإصلاح الكسر بخط المياه وعودتها للمنازل مرة أخرى خلال الساعات القادمة .

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