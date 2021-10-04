خبيرة تجميل تكشف فوائد كريم بينكي للوجه والجسم

قالت الدكتورة دينا أبو السعود، خبيرة تجميل، إن جميع السيدات تحتاج دائماً إلى “تقشير البشرة” بدون أي أعراض جانبية، والتخلص من البثور السوداء، وإزالة الخلايا الميتة، مشيرة إلى أن كريم بينكي هو أفضل منتج على الإطلاق بالنسبة للبشرة.

وأضافت “أبو السعود”، خلال لقائها ببرنامج "طبيب البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن كريم بينكي يحتوي على مواد طبيعية، لذلك يعمل أيضاً على إزالة الطبقة السطحية من البشرة، بدون إصابة البشرة بالجفاف.

وتابعت خبيرة التجميل أن كريم بينكي يعمل أيضاً على تجديد البشرة، وتصغير الشكل مع مرور الوقت، وحماية البشرة من التجاعيد.

وأِشارت إلى أن هناك العديد من المنتجات الخاصة بهذا النوع من الكريم، مثل صابونة بينكي بالطمي المغربي والتي تناسب أصحاب البشرة الدهنية، وتمتص الدهون الزائدة، بالإَضافة إلى كريم شاور بينكي الذي يعمل على نعومة الجسم بصورة كاملة، وأيضاً لوشن لترطيب الجسم بالعديد من الروائح.