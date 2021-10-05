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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

كيف أحافظ على الصلاة في وقتها .. نصيحة دارالإفتاء

الصلاة
الصلاة

كيف أحافظ على الصلاة في وقتها ؟ .. قال الدكتور علي فخر، مدير إدارة الحساب الشرعي بدار الإفتاء، إن من أسباب المحافظة على الصلاة أن يتوضأ الإنسان للصلاة قبل الأذان، مشيرًا إلى أن فقهاء المذهب الحنفي يقولون بالوضوء قبل الأذان.

وأوضح «فخر» عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: كيف أحافظ على الصلاة في وقتها؟ أن الأحناف استحبوا الوضوء قبل الأذان حتى لا يكون الإنسان من الغافلين، مشيرًا إلى أن الوضوء قبل الأذان يعد من باب المرابطة والاهتمام بعبادة الله.

وأكد أن انتظار الصلاة بعد الصلاة مما يكفر الله به الخطايا وأن من السبعة الذين ذكرهم حديث النبي عن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله؛ رجل قلبه معلق بالمساجد.

وأضاف أن من ثاني الأسباب التي تجعل الإنسان يحافظ على صلاته؛ ألا يدع شيئًا يشغله عن الصلاة من الأمور الدنيوية حتى لو كانت حقيقة مثل المذاكرة أو إعداد الطعام، موضحًا أن مجاهدة النفس وتعويدها على ترك كل ما يشغل عن الصلاة، سيصبح عادة لدى الإنسان ولن يتخلف عن صلاته.

كيفية المواظبة على الصلاة
قال الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إن الصلوات الخمس المفروضة يجب على كل مسلم بالغ عاقل أن يؤديها، وكذلك المرأة بشرط ان تكون خالية من الحيض والنفاس أى ما يمنعها من الصلاة.

وأضاف فى إجابته عن سؤال ورد اليه من سائلة حول ( كيفية المواظبة على الصلاة ؟)، أن الصلاة ركن الإسلام وهى الصلة بين العبد وربه، فيجب على كل مكلف أن يحافظ على كل الصلوات فضلًا عن أن كل صلاة لها وقت معلوم.

وتابع ندعو الله تعالى أن يهدي قلبك ويحبب إليك الصلاة والإيمان ويزينه فى قلبكِ ويكره اليكِ الكفر والفسوق والعصيان وأن يجعلكِ من الصالحين والصادقين.

ونصح أن عند سماع للأذان أن تجاهد نفسها وتقوم وتتوضأ لتصلي حتى تلتزمي فى الصلاة فالمسألة بها مجاهدة للنفس، فمجاهدة النفس ليس بأمر سهل ولكنه سيكون سهلا بعد الإعتياد على ذلك لكن فى البداية يكون بها نوع من المشقة.

فضل الأذكار بعد الصلاة 

تعتبر الأذكار بعد الصلاة المفروضة من العبادات التي فيها يتسابق الإنسان على الخير، وهذا التسابق يؤدّي إلى الحصول على درجات عالية عند الله في الجنة.
- العمل على المحافظة على العلاقة الطيبة مع الله في الشدّة والرخاء، وبالتالي يحافظ المسلم على حبل التواصل مع الله دائمًا، ومن عرف الله أحبه وأقبل عليه وأخلص له.
- تعمل الأذكار على تقوية الجسم وتمنح النور في الوجه، بالإضافة إلى أنّها تجلب الرزق لصاحبها.
- ترتقي بالمسلم إلى باب الإحسان، أي أن يعبد الله كأنّه يراه.
 

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