عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الأمم المتحدة: مصر أول دولة عربية تحصل على جائزة المستوطنات البشرية

وزير الاسكان والمرافق
وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

هنأ عرفان على المدير الإقليمى لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات" الحكومة المصرية والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان على الفوز بجائزة الهابيتات .

 وقال  إن شهدت مصر مبادرات مهمة جداً خاصة فى ملف التطوير والتنمية العمرانية المستدامة خلال السنوات القليلة الماضية، والحكومة المصرية نجحت فى عملية رصد ومعالجة العديد من المناطق المتدهورة عمرانياً، التى كانت تعانى من مشكلات فى البنيه التحتية واستبدلتها بمشروعات إسكان وتنمية عمرانية متميزة وتمكنت من إعادة التطوير الشامل لهذه المناطق، لافتا إلى أن العديد من الدول العربية استلهمت التجربة المصرية، واتباع الخطوات ذاتها فى الارتقاء والتطوير العمرانى.

وزير الإسكان: وضعنا استراتيجية لدعم الفئات الأقل دخلا.. فيديو

25 مجتمعا عمرانيا.. وزير الإسكان: موازنة تقديرية لهيئة المجتمعات بـ 140 مليار جنيه

وأكد عرفان على، خلال تصريحات صحفية، إن مصر أول دولة عربية تحصل على جائزه الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، منوهاً بأن مصر أثبتت نفسها في الفترة الأخيرة من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية وتنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعى.

جاء ذلك خلال تسلم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الاثنين الموافق 4 سبتمبر، من مسئولى الأمم المتحدة، جائزة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية 2021، فى مجال تطوير العمران المستدام، والتى فازت بها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وتقدم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتهنئة، لأعضاء مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجميع العاملين بالهيئة، بمناسبة حصول هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان، على الجائزة التقديرية التي يمنحها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية 2021، فى مجال تطوير العمران المستدام، من بين أكثر من 170 ترشيحا من العديد من البلدان، وهي إحدى أعرق الجوائز في العالم، وتقدم للأفراد والمدن والمنظمات والمشروعات التي تعمل على التحضر المستدام.

وأكد الجزار، أن لجنة الاختيار للجائزة، رأت بالإجماع، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، يجب أن تحصل على الجائزة لدورها طويل الأجل فى تحقيق العمران المستدام، من خلال توفير مشروعات إسكان اجتماعى آمنة، وبأسعار معقولة، لتشجيع التماسك الاجتماعى للسكان، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، موضحاً أن الهيئة تُعد ذراع الدولة فى التنمية العمرانية، وقد طورت من أدائها بشكل ملحوظ خلال السنوات السبع الأخيرة، وهو ما انعكس فى زيادة موازنتها الاستثمارية سنويا.

وقال وزير الإسكان، إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال السنوات السبع الأخيرة، لاقت دعما كبيرا من الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، الذى آمن بقدراتها فى البناء والتنمية، ومن ثم انطلقت فى تنفيذ مئات الآلاف من وحدات الإسكان التى تناسب مختلف شرائح الدخل، فى مجتمعات سكنية حضارية مخططة، توفر جودة الحياة، وتتمتع بالخدمات المختلفة، حيث تم إنشاء وتشغيل الآلاف من المبانى الخدمية المختلفة.

وأضاف الوزير، أن الهيئة تتولى حاليا تنفيذ 25 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع، بهدف التوسع العمرانى المخطط، لاستيعاب الزيادة السكانية، وتوفير فرص للاستثمار والعمل، وذلك تنفيذاً لمخرجات المخطط الاستراتيجى للتنمية العمرانية فى مصر 2052، كما اهتمت الهيئة أيضا بتوفير وسائل نقل جماعى حضارية لسكان المدن الجديدة، وقريبا سيتمتع سكان المدن الجديدة بخدمات المونوريل، والقطار الكهربائى، كما لم تغفل الهيئة توفير الخدمات الترفيهية لسكانها، من مراكز شباب، وأندية رياضية متميزة، ومسارات للدراجات، وممشى سياحى على المدن الساحلية، وكذا مجموعة من الحدائق والمتنزهات المتميزة، يأتى على رأسها الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

جائزة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية

موضوعات متعلقة

وزير الإسكان يتسلم جائزة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية 2021

ترشيحاتنا

وزير الإسكان يتسلم جائزة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية 2021

سفينة أبحاث إيطالية تقتحم الجرف القاري لـ تركيا.. وأنقرة ترد

نضال الأحمدية تهاجم عمرو أديب بسبب الأسطورة.. ومحمد رمضان يشكرها

الأمم المتحدة: مصر أول دولة عربية تحصل على جائزة المستوطنات البشرية

أمين عام جديد بالمنطقة.. الإيكاو تشكر مصر على جهودها الداعمة للطيران الآمن

وكالة الأدوية الأوروبية توافق على جرعة معززة من لقاحات كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خصم 50 % من راتب الموظف في هذه الحالات.. تعرف عليها

البنك المركزي يصدر بعض التعديلات على مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل

النفط ارتفع 7.5%..أسعار البنزين في مصر تقترب من الزيادة| توقيت وتوقعات

الذهب يواصل السقوط.. ومفاجأة في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين 4-10-2021

رسالة شديدة اللهجة من الزمالك لـ أشرف بن شرقي

في السعودية وليس مصر.. علماء يتوصلون إلى الجبل الذي كلم فيه موسى الله

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021 من خلال هذا الرابط

ليست صديقة لي.. رسالة من وفاء عامر لـ ياسمين عبدالعزيز.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سبب جماهيرية المسلسل الكوري Squid Game الأكثر مشاهدة على منصة نتفليكس

تفاصيل تعاقد وليد منصور والمطربة يسرا في مؤتمر صحفي.. صور

هدف مارادوني وتمريرة سحرية.. لماذا وصفت "ديلي ميل" محمد صلاح ب"النشال"؟

راض بقضائك يا رب.. لماذا أشعلت امرأة النار في جسد نجار بثبات وهدوء؟.. تفاصيل

فيديو

لارش فيلكس.. نهاية مأساوية لصاحب الرسوم المسيئة للنبي محمد

رئيس أكاديمية الفنون في حوار لـ صدى البلد: السيسي أعاد للمرأة مكانتها واهتمامه بالفن لا يمكن إغفاله

فيديو جراف| أخفوا المخدرات في ملابسهم.. نجل شاروخان في ورطة

بعد التجديد له.. تعرف على راتب علي معلول في الأهلي "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

محمود أبو حبيب يكتب: سر الرقم 6 ونكسة تل أبيب

كواعب احمد البراهمي تكتب: الرسالات

د. ضحى بركات تكتب: هل يموت الحب ....؟

عبد الرازق توفيق يكتب: الكذب القسري

أحمد شيخو يكتب: استخدام تركيا للأسلحة الكيميائية

رمضان البيه يكتب: العقائد فى الإسلام «4»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

نصر أكتوبر.. إرادة حياة

ريهام مازن

صحفيون على الجبهة !

إيمان الدربي

أطفال الزنا

د.مجدي بدران

فيروسات نزلات البرد

د.سالم الكتبي

الأولوية الأمريكية «العاجلة» ومناورات الملالي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «1»

كريمة أبو العينين

توبة نصوحه

إلهام أبو الفتح

100 عام على حديقة المريلاند

اﻟﻤﺰﻳﺪ