الأمم المتحدة: مصر أول دولة عربية تحصل على جائزة المستوطنات البشرية

هنأ عرفان على المدير الإقليمى لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات" الحكومة المصرية والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان على الفوز بجائزة الهابيتات .

وقال إن شهدت مصر مبادرات مهمة جداً خاصة فى ملف التطوير والتنمية العمرانية المستدامة خلال السنوات القليلة الماضية، والحكومة المصرية نجحت فى عملية رصد ومعالجة العديد من المناطق المتدهورة عمرانياً، التى كانت تعانى من مشكلات فى البنيه التحتية واستبدلتها بمشروعات إسكان وتنمية عمرانية متميزة وتمكنت من إعادة التطوير الشامل لهذه المناطق، لافتا إلى أن العديد من الدول العربية استلهمت التجربة المصرية، واتباع الخطوات ذاتها فى الارتقاء والتطوير العمرانى.

وأكد عرفان على، خلال تصريحات صحفية، إن مصر أول دولة عربية تحصل على جائزه الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، منوهاً بأن مصر أثبتت نفسها في الفترة الأخيرة من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية وتنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعى.

جاء ذلك خلال تسلم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الاثنين الموافق 4 سبتمبر، من مسئولى الأمم المتحدة، جائزة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية 2021، فى مجال تطوير العمران المستدام، والتى فازت بها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وتقدم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتهنئة، لأعضاء مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجميع العاملين بالهيئة، بمناسبة حصول هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان، على الجائزة التقديرية التي يمنحها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية 2021، فى مجال تطوير العمران المستدام، من بين أكثر من 170 ترشيحا من العديد من البلدان، وهي إحدى أعرق الجوائز في العالم، وتقدم للأفراد والمدن والمنظمات والمشروعات التي تعمل على التحضر المستدام.

وأكد الجزار، أن لجنة الاختيار للجائزة، رأت بالإجماع، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، يجب أن تحصل على الجائزة لدورها طويل الأجل فى تحقيق العمران المستدام، من خلال توفير مشروعات إسكان اجتماعى آمنة، وبأسعار معقولة، لتشجيع التماسك الاجتماعى للسكان، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، موضحاً أن الهيئة تُعد ذراع الدولة فى التنمية العمرانية، وقد طورت من أدائها بشكل ملحوظ خلال السنوات السبع الأخيرة، وهو ما انعكس فى زيادة موازنتها الاستثمارية سنويا.

وقال وزير الإسكان، إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال السنوات السبع الأخيرة، لاقت دعما كبيرا من الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، الذى آمن بقدراتها فى البناء والتنمية، ومن ثم انطلقت فى تنفيذ مئات الآلاف من وحدات الإسكان التى تناسب مختلف شرائح الدخل، فى مجتمعات سكنية حضارية مخططة، توفر جودة الحياة، وتتمتع بالخدمات المختلفة، حيث تم إنشاء وتشغيل الآلاف من المبانى الخدمية المختلفة.

وأضاف الوزير، أن الهيئة تتولى حاليا تنفيذ 25 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع، بهدف التوسع العمرانى المخطط، لاستيعاب الزيادة السكانية، وتوفير فرص للاستثمار والعمل، وذلك تنفيذاً لمخرجات المخطط الاستراتيجى للتنمية العمرانية فى مصر 2052، كما اهتمت الهيئة أيضا بتوفير وسائل نقل جماعى حضارية لسكان المدن الجديدة، وقريبا سيتمتع سكان المدن الجديدة بخدمات المونوريل، والقطار الكهربائى، كما لم تغفل الهيئة توفير الخدمات الترفيهية لسكانها، من مراكز شباب، وأندية رياضية متميزة، ومسارات للدراجات، وممشى سياحى على المدن الساحلية، وكذا مجموعة من الحدائق والمتنزهات المتميزة، يأتى على رأسها الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة.