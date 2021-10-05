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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

إعلان قوائم اللجان النوعية لمجلس الشيوخ بدور الانعقاد الثاني.. غدا

صدى البلد

تنطلق صباح اليوم الثلاثاء أعمال الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ ، بدور الانعقاد الثاني، من الفصل التشريعي الأول، وذلك برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

كما تشهد جلسة الغد الأربعاء إعلان  قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس بفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة، حيث سيتم اعلان قوائم التشكيل اللجان النوعية للمجلس في صورتها النهائية للمجلس بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من النواب.

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مجلس النواب يحيل مشروع قانون تغليظ عقوبة التنمر على ذوي الإعاقة لمجلس الدولة.. السلاب: السوشيال ميديا مليئة بمئات المقاطع المتنمرة عليهم.. صور

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بعد ضمها 14 عضواً .. ننشر اختصاصات لجنة القيم بمجلس النواب

هذا وافق مجلس النواب أمس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي مجموع مواد مشروع قانون مقدم من النائب محمد مصطفى السلاب وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 ،بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، وتم إحالته لمجلس الدولة.

 وجاءت فلسفة مشروع القانون مسايرة للفلسفة التي انتهجها المشرع فى المادة 309 مكرراً (ب) من قانون العقوبات التي جرمت التنمر بصفة عامة أياً كان المجني عليه، فجاء المشروع هادفاً إلى تشديد العقوبة إذا وقعت على ذوي الإعاقة ولا سيما إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو من ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلماً إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادماً لدى الجاني مع مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين وذلك لمواجهة هذه الظاهرة، لأن هذه الفئة تحتاج إلى رعاية وحماية خاصة نظراً لظروفهم الخاصة وتطبيقاً لنص المادتين (80، 81) من الدستور .

مجلس النواب مجلس الدولة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق تشكيل اللجان النوعية حنفى جبالى الجلسة الإفتتاحية

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