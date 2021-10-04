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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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وزير الزراعة: كل ما يثار حول حديقة الأسماك غير صحيح..ونعمل على تطويرها

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

حسم السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الجدل المثار على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن استقطاع جزء من الحديقة وعلمه “جراج”.

 

وأضاف  السيد القصير، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أنه لا يوجد هذا الأمر ولم يعرض أي شيء على مجلس الإدارة ولا نفكر فيه".

 

وتابع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن حديقة الأسماك من الحدائق الهامة جدا والتي لها تاريخ وبها أماكن لها أهمية لدى الجميع، متابعا أننا نعمل على تطوير الحديقة ونرفع مستوى الخدمات بها ونعيد تشغيل أحواض الأسماك الموجودة فيها.


وأكمل الوزير، أنه غير مطروح استقطاع جزء من حديقة الأسماك لاستخدامات أخرى، مستدركا أنه ليس هناك نية ولا دراسة لاستقطاع جزء من حديقة الأسماك.

 

وفي السياق نفسه أشار السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى أنه سيتم تطوير استراحات الحديقة والحمامات وكافة الخدمات بها. 

السيد القصير التواصل الاجتماعي صالة التحرير أحواض الأسماك استصلاح الاراضى

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