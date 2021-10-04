"إدارة المخلفات" توضح أسهل طريقة للتخلص الآمن من الأجهزة الإلكترونية القديمة

قال الدكتور طارق العربي، رئيس جهاز تنظيم وإدارة المخلفات بوزارة البيئة، إن المخلفات الإلكترونية القدمية أصبحت موجودة داخل كل منزل ويصعب التخلص منها، لافتا إلى أن التخلص غير السليم يؤدي إلى تلوث البيئة بشكل كبير.

وأضاف “العربي”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم” المذاع على فضائية “دي إم سي”، أن المخلفات الإلكترونية كالأجهزة الكهربائية والهواتف والحواسب الآلية، يجب أن يتم التخلص منها عبر القطاع الرسمي المنوط به التعامل مع تلك المخلفات.

تطبيق إلكتروني للتخلص من المخلفات الإلكترونية

وتابع أن هناك تطبيقا إلكترونيا سيساهم في حل المشكلة، مؤكدا أنه سيكون هناك شركاء رسميون للتعامل في منظومة “المخلفات الإلكترونية”.

وأشار رئيس جهاز تنظيم وإدارة المخلفات بوزارة البيئة، إلى أنه سيتم إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية، ومن ثم الاستفادة من الأجزاء السليمة والتي لها قيمة، وسيتم دفن الأجزاء بطريقة آمنة.