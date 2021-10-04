الصحة: مصر تعمل على توطين صناعة اللقاحات

قال الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الوقائية بوزارة الصحة ،إنه من المتوقع أن تقوم مصر بإنتاج 3 مليون جرعة من لقاح “سينوفاك”، مؤكدا أنه سيتم ذلك بعد الانتهاء من خط الإنتاج في العام المقبل.

وأضاف محمد عبد الفتاح، خلال مداخلة هاتفية لبرانامج “اليوم” عبر فضائية “دي ام سي”، أن الدولة المصرية تعمل على تنوع مصادر الحصول على لقاحات كورونا، مشيرا إلى أنه يتم ذلك عن طريق توطين صناعة اللقاحات، إضافة إلى التعاون مع الشركات المنتجة.

زيادة عدد الجرعات

وتابع محمد عبد الفتاح، أنه بداية من نوفمبر القادم سيتم زيادة عدد الجرعات من لقاح سينوفاك من 330 ألف جرعة إلى مليون جرعة ، وسيكون موجودا في مركز “فاكسيرا”.

وأشار رئيس الإدارة المركزية للشؤون الوقائية بوزارة الصحة إلى أن مصر استقبلت خلال الفترة الأخيرة 1.6 مليون جرعة لقاح فايزر.