سعر الدولار في البنوك اليوم 5-7-2021

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء لليوم الخامس علي التوالي مقارنة بما كان عليه الدولار يوم الخميس الماضي؛ وذلك علي مستوي البنوك العاملة بمصر.

واعلن البنك المركزي المصري وصول متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه؛ نحو 15.66 جنيها للشراء و 15.75 جنيها للبيع.

وسجل أدني سعر لـ الدولار أمام الجنيه نحو 15.64 جنيها للشراء و 15.74 جنيها للبيع في بنكي “ مصر و الأهلي” التابعان للحكومة.

و بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15,65 جنيها للشراء و 15.75 جنيها للبيع في بنك الإسكندرية.

وسجل متوسط سعر الدولار نحو 15.66 جنيها للشراء و 15.76 جنيها للبيع في بنوك “ قطر الوطني الأهلي QNB،فيصل الإسلامي، HSBC،أبوظبي الأول، الأهلي المتحد، أبوظبي التجاري،قناة السويس، الكويت الوطني، عودة، المصرف المتحد، مصر إيران للتنمية، المشرق، التنمية الصناعية، العربي الافريقي الدولي، كريدي أجريكول"

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.67 جنيها للشراء و 15.76 جنيها للبيع في بنوك" التعمير والاسكان، الإمارات دبي الوطني".

أعلي سعر لـ الدولار



وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك " مصرف أبوظبي الاسلامي، الأهلي الكويتي"، مسجلا 15.68 جنيها للشراء و 15.76 جنيها للبيع

