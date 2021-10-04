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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

حاسبات وذكاء اصطناعى حلوان تكشف امتيازات تخصص المعلوماتية الطبية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تمتلك كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى جامعة حلوان العديد من التخصصات الفريدة والمتميزة التى فتحت أبوابها للطلاب بتنسيق القبول بالجامعات ٢٠٢١.

وصرح  الدكتور أسامة إمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى جامعة حلوان لصدى البلد ، بأن تخصص المعلوماتية الطبية برنامج متميز على مستوى العالم، ويعتبر إضافة علمية لطلاب الكلية، حيث يعمل البرنامج  منذ نشاته عام 2019 على تطوير خطط وبرامج التعليم  للتعامل مع حل المشاكل الطبيه باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتقديم الأفضل والأحدث من الناحيتين العملية والنظرية .

وأشار إلى أن الدراسة في البرنامج تعتبر دمجا بين بعض مقررات  كلية الطب ومقررات كلية الحاسبات،  بحيث يصبح الطالب على  دراية بتوصيف المشكلات الطبية وتصميم البرامج والتطبيقات اللازمة لحلها  بدءًا من التحليل والتطوير والاختبار والصيانة، بحيث يمكن للطالب العمل في أي مرحلة من مراحل تطوير البرمجيات.

ويتعامل هذا  التخصص  مع الموارد، والأجهزة المختلفة عن طريق استخدام العديد من الأساليب للحصول على المعلومات وتخزينها واستخدامها بعد استرجاعها مرة أخرى في الصحة والطب، ويشمل التخصص أنظمة المعلومات، تكنولوجيا الكمبيوتر،المصطلحات الطبية، أنظمة المعلومات والاتصالات .

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كما يوفر هذا التخصص فرصة الوصول إلى السجلات الخاصة بالأطباء، والمرضى، والممرضات، وشركات التأمين، ومسئولي المستشفيات، وفنيين المعلومات الصحية.

وتتمثل شروط القبول في البرنامج  الحصول على شهادة الثانوية العامة حديثه، وأن يكون الطالب تم ترشيحه من مكتب التنسيق لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة حلوان أو أي كليه حاسبات  واجتياز المقابله الشخصيه علما بان الاولويه لطلاب شعبه علمي علوم.
 

جامعة حلوان الذكاء الاصطناعي دورات تدريبية كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى الحاسبات والذكاء الاصطناعى الدكتور أسامة إمام عميد كلية الحاسبات

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