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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد السعودية|هيئة المقاولين تطلق منصة الخدمات الاستشارية

الهيئة السعودية للمقاولين
الهيئة السعودية للمقاولين

أطلقت الهيئة السعودية للمقاولين منصة "الخدمات الاستشارية" للارتقاء بجودة الحياة والخدمات المقدمة في المدن السعودية، وتسهم في التغلب على كثير من التحديات التي يواجها قطاع المقاولات عبر توفير منصة إلكترونية متكاملة تجمع الاستشاريين والخبراء والمختصين، وتمنحهم إمكانية تقديم خدماتهم الاستشارية لكل من المقاولين وملاك المشاريع وكذلك الأفراد المهتمين في قطاع المقاولات، حيث سيتمكن الاستشاريون من جدولة جلساتهم وتقديم خدماتهم حضوريا أو عن بعد.


قال تقرير صادر عن وكالة الأنباء السعودية “ واس” إنه من التحديات التي تهدف الهيئة إلى التغلب عليها خلال المنصة: ضعف جودة تنفيذ المشاريع، والصعوبة في الحصول على الاستشارة والإرشاد اللازم في المجالات الإدارية والفنية ومجال البناء، وارتفاع تكلفة استشارة الخبراء والمختصين، بالإضافة إلى ضعف المهارات الإدارية والفنية اللازمة لتأسيس الشركات، ونقص الكفاءات في إدارة وتنفيذ المشاريع، وضعف البنية التقنية والتحتية لمنشآت القطاع وغيرها من التحديات.

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ومن أهم فوائد الخدمات الاستشارية: رفع جودة تنفيذ المشاريع عبر تعزيز التنافسية ونشر المعرفة والوعي في قطاع المقاولات، تسهيل حصول المقاولين وملاك المشاريع والمهتمين على الإرشاد والاستشارة اللازمة عبر جمع الخبراء في منصة موحدة، إتاحة تقديم الإرشاد والاستشارة إلكترونيا عن بعد إلى جانب رفع التنافسية بين مقدمي الخدمات مما يقلل من تكاليف الحصول على الإرشاد والاستشارة وذلك لجميع المستفيدين في مناطق المملكة،تمكين الأفراد المهتمين بقطاع المقاولات من تأسيس الشركات وإرساء المشاريع على يد أفضل الخبراء في القطاع، تقليص الفجوات الفنية والإدارية من خلال جمع خبراء من مجالات مختلفة مثل المالية وتخطيط المشاريع والتشطيب وغير ذلك من المجالات المعنية بقطاع المقاولات،تسريع عملية تطوير البنية التقنية والتحتية عبر الإسهام في جذب أحدث التقنيات والحلول، والإسهام في تطبيق أفضل الممارسات في القطاع.


وسيتم تقديم الخدمات الاستشارية للمقاولين المسجلين وغير المسجلين على حد سواء، كما أن الخدمة لا تتطلب التسجيل في منصة مقاول، حيث سيتمكن الأعضاء من طلب أحد الخدمات الاستشارية عبر منصة مقاول، فيما يمكن لغير الأعضاء من الاستفادة من الخدمة من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحد. وتوفر المنصة الخدمات الاستشارية في ثلاث مجالات أساسية يندرج تحتها 18 مجموعة رئيسة، مكونة من 94 خدمة استشارية فرعية وهي: الاستشارات الإدارية التي تختص بما يتعلق بتأسيس شركات المقاولات وزيادة الإنتاجية وكفاءة العمليات، الاستشارات الفنية المرتبطة بجميع مراحل دورة حياة مشاريع المقاولات، استشارات البناء التي تغطي مراحل البناء بدءا من التصميم والبناء وانتهاء بالتشطيب والديكور.


وتعد مبادرة الخدمات الاستشارية واحدة من 22 مبادرة من مبادرات الهيئة السعودية للمقاولين، التي تسعى دائما إلى تحقيق أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030، من خلال بناء قطاع مقاولات حيوي وفاعل في التنمية الاقتصادية، وتحقيق التنافسية الدولية في ممارسة الأعمال، وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة.

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