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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مستشار الرئيس: لا توجد أزمة أو نقص أدوية وأجهزة التنفس فى المستشفيات

عوض تاج الدين
عوض تاج الدين

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أنه تفقد مصانع صناعة سيارات الإسعاف، وإحدى الشركات العملاقة في إنتاج الأجهزة الطبية، خلال زيارته لألمانيا، موضحًا أنه تم توقيع عدد من الاتفاقيات لتجهيز السيارات طبيا وآخرين في تخصصات طبية مختلفة.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي سيد علي مقدم برنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أنه فى نهاية عام 2023، سيدخل خدمة الإسعاف ما يقرب من 4500 سيارة إسعاف مجهزة بالكامل، مؤكدا أنه قبل بداية العام الدراسي سيتم الإنتهاء من كافة العاملين في المنظومة التعليمية.

وعن الوضع الوبائي في مصر، أكد أنه لا توجد قفزات خطيرة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، لافتا إلى أن مصابي كورونا فى المنازل يستجيبوا للعلاج وهو أمر جيد، وأنه لم يتم الوصول لذروة الموجة الرابعة حتى الأن.

أوضح أن هناك متابعة لحظة بلحظة للوضع الوبائي وعدد الاصابات بفيروس كورونا فى الدولة وتوفير كافة المستلزمات الطبية فى المستشفيات، موضحا: " لا يوجد أى أزمة أو نقص فى الأدوية وأجهزة التنفس فى المستشفيات".

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