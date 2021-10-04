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رئيس التحرير
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تاج الدين: حصول الطلاب وأعضاء هيئة التدريس على لقاح كورونا يوفر الحماية

عوض تاج الدين
عوض تاج الدين

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أهمية حصول المنتمين للمنظومة التعليمية على لقاح كورونا قبل بدء العام الدراسي.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة "الحدث اليوم"، مساء الاثنين، إنّ حصول الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين على اللقاح يمثّل حماية لهم ومنهم ، باعتبارهم يتحركون ويعودون لمنازلهم وبالتالي يمثّلون خطرًا وتهديدًا على أسرهم.

وأضاف أن الدولة تعمل على تطعيم منتسبي المنظومة التعليمية بشكل كامل، وتابع: "إذا لم نتمكن من التطعيم فسنحرص أن يكون عدد الحاصلين على اللقاح كبيرا".

وأشار مستشار الرئيس، إلى أنّه لا يوجد أي قصور في توفير اللقاحات، لافتًا إلى أنّ الدولة وفّرت كل الموارد المالية اللازمة لتوفير اللقاحات.

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