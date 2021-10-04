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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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نشأت الديهي تعليقا على تعطل خدمات فيسبوك: مش عارف أتواصل مع زملائي

مواقع التواصل الإجتماعي
مواقع التواصل الإجتماعي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن القيمة التسويقية لـ “الفيسبوك”، تصل إلى تريليون دولار، مؤكدا أن هذا الرقم هو ضعف الناتج المحلي للإقتصاد المصري.

 

وأضاف نشأت الديهي، خلال تقديمه برنامج “بالورقة والقلم” عبر فضائية “، أنه نتيجة للتوقف الذي حدث لخدمات “فيسبوك”انخفضت أسهم الشركة بالبورصات العالمية بنسبة 6%.

 

وتابع نشات الديهي: اكتشفنا بعد هذا العطل، أننا نعتمد بشكل أساسي على “فيسبوك” في حياتنا اليومية وعملنا، معلقا “أنا مش عارف ابعت لزملائي بسبب توقف فيسبوك”.

 

هل العالم يعود لبدائل قديمة

وأشار مقدم برنامج بالورقة والقلم، أنه “هل العالم يعود لبدائل قديمة للتغلب على الأعطال التي تضرب موقع ”فيسبوك".

الإعلامي نشأت الديهي الفيسبوك الإقتصاد المصرى البورصات العالمية توقف فيسبوك

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