إعداد القادة بحلوان: المهرجان الغنائي يلقي الضوء على الطلاب المبدعين

يستعد معهد اعداد القادة بحلوان التابع لوزارة التعليم العالى و البحث العلمى لاطلاق فعاليات المهرجان الغنائي للمتخصصين بالجامعات المصرية "برنامج القائد المبدع" تحت شعار "احتفالات أكتوبر والجمهورية الجديدة"، وذالك تحت رعاية الدكتور كريم همام مدير المعهد وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى والدكتور عبد المنعم الجيلانى وكيلي المعهد، وبمشاركة 190 طالب من 16 جامعة مصرية المتخصصة فى التربية الموسيقية.

وصرح الدكتور كريم همام مدير معهد اعداد القادة بحلوان، بأن المهرجان يلقي الضوء على المبدعين والمبتكرين حيث أن هذا المهرجان يمثل فرصة حقيقية لدعم واكتشاف المواهب الشابة وله دورًا حيويا بارزًا في نشر الفنون، والمساهمة في تنمية وإثراء شخصية الطلاب، ونشر الوعي الفنى وتنمية التذوق الجمالي في المجتمع وتنمية وتوسعة المشاركة المجتمعية .

وأشار إلى أن ذلك يتم عن من خلال عروض تفاعلية مع الجمهور يقدمها الطلاب، حيث أعلن أنه سيتم اختيار أوركسترا وزارة التعليم العالي الممثل فى معهد إعداد القادة لكى يشارك فى جميع الفعاليات المستقبلية، وذلك يسهم في صقل مواهب الطلاب وتشجيعهم على الاستمرار في الإنتاج الإبداعي.

ويعمل معهد إعداد القادة بحلوان على إعداد وتأهيل الكوادر من القيادات الشبابية وإتاحة الفرص و مجالات المشاركة الحقيقية في البناء المجتمعي من خلال تقديم البرامج والأنشطة التنموية والتثقيفية المتجددة ، و اكتساب بنية معرفية تثقيفية متنوعة مواكبة لتطورات العصر لا مجال فيها للتلقين أو الطرح في قوالب فكرية أو أيدلوجية جامدة ، بل في إطار تنشيط الفكر والإبداع وحرية النقاش حول إمكانية توظيف المعرفة والناتج منها و زيادة حصيلة الوعي الثقافي والسياسي والإلمام بحقائق ما يحدث من تغيرات إقليمية ودولية 'سياسية واقتصادية وثقافية وما تفرضه من تحديات وما هو دور الشباب في مواجهة هذه المتغيرات .