قد يكون نتيجة اختراق.. ماريان عازر تعلق على عطل فيسبوك

قالت ماريان عازر، عضو المجلس الاستشاري السابق بـ فيسبوك، إن مواقع التواصل الاجتماعي تابعة لشركة “فيسبوك”، مؤكدة انها توقفت نتيجة حدوث عطل، أو نتيجة اختراق قد حدث بهدف الإساءة لسمعة الشركة وخسائر مادية.

وأضافت عازر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “تن”، أن هناك شركات عالمية، حدث بها هذا العطل والاختراق من قبل، وسبب لها خسائر عالمية.

وتابعت أن فيسبوك كشفت عن طبيعة الوضع في تغريدة عبر موقع "تويتر"، مؤكدة أن الشركة تعمل على محاولة حل المشكلة وسيكون هناك توضيح آخر من الشركة خلال الساعات القادمة.

لا يوجد مشكلة في مواقع جوجل وأمازون

وأشارت عضو المجلس الاستشاري السابق بـ فيسبوك إلى أنه لا توجد مشكلة في مواقع “جوجل وأمازون”، مؤكدة أنها اعطال بسيطة وتحل على الفور.