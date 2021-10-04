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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية تستضيف على أرضها أول وأقدم دار نشر في التاريخ

صدى البلد

تعد دار نشر جامعة كامبردج البريطانية " Cambridge University Press " التي تشارك في معرض الرياض الدولي للكتاب 2021، أول وأقدم دار نشر عبر التاريخ، وثاني أكبر مطبعة جامعية في العالم (بعد مطبعة جامعة أكسفورد البريطانية) .

 

وأوضح ممثل دار النشر باسل الفار، أن الدار حصلت في عام 1534م على براءة التملك من الملك هنري السابع؛ لتبدأ بذلك رحلة نشر الكتب والمنشورات، وفي عام 1584م نشر أول إصدار لدار الجامعة، وكانت من أولوياتها كتاب مبادئ الرياضيات لإسحاق نيوتن وكتب أخرى .

 

وأضاف أن الدار البريطانية تتضمن كتباً شعرية وسياسية ودينية، ومقالات وأبحاثاً ومناهج علمية تدرّس في الجامعات والمدارس، مشيراً إلى أنه توجد أكثر من 100 جامعة ومدرسة عالمية داخل المملكة تقوم بتدريس هذه المناهج، وتوفر الدار حالياً الكتب العلمية ، وكتب اختبار الآيلتس الخاصة بالجامعة، حيث يقوم 4 ملايين طالب سنوياً بأخذ الاختبار عن طريق مناهج الجامعة .

 

وتهدف المطبعة الجامعية إلى تعزيز رسالة الجامعة من خلال نشر المعرفة، في السعي وراء التعليم والتعلم والبحث العلمي ، وتُوجد حالياً في أكثر من 40 دولة لتحقيق ذلك .
 

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