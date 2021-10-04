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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عطلة نهاية أسبوع سيئة.. نيمار يسخر من تعطل فيسبوك وانستجرام

نيمار
نيمار

سخر البرازيلي نيمار دا سيلفا، جناح فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، من العطل العالمي التي أصاب منصات التواصل الإجتماعي المختلفة “ فيس بوك”،  واتساب وانستجرام.

ونشر نيمار تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع “ تويتر” جاء فيها:"فقط أنا وزوكربيرج من حظينا بعطلة نهاية أسبوع سيئة أم هي سيئة لأشخاص آخرون أيضًا."، قاصدًا مارك زوكربيرج مؤسس “ فيسبوك” ومالك “واتساب” و"انستجرام".

يعيش العالم حاليًا في فترة أشبه بالعزلة بعد انقطاع خدمات “ فيسبوك” وواتساب" وانستجرام منذ أكثر من 4 ساعات.

ويحتل البرازيلي نيمار دا سيلفا جناح نادي باريس سان جيرمان، المركز الثالث في قائمة الرياضين الأكثر متابعة على موقع “ فيس بوك” بـ 87 مليون متابع، محتلًا المركز الحادي والعشرين في قائمة أكثر الصفحات إعجابًا.

ويأتي نيمار دا سيلفا في المركز الثالث أيضًا، بـ 162 مليون متابع، محتلًا المركز السابع عشر، في قائمة أكثر الحسابات متابعة على موقع “ إنستجرام”.

فيس بوك انستجرام باريس سان جيرمان نيمار مارك زوكربيرج

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