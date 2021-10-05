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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لتغذية صحية سليمة للأطفال..خبيرة تغذية تقدم نصائح مهمة للوالدين قبل انطلاق الدراسة

التغذية الصحية
التغذية الصحية

قالت دكتورة شريفة أبو الفتوح، خبيرة التغذية، إن التغذية الصحية للأطفال هامة، مؤكدا أن أغلب الأمراض المزمنة التي حدثت قد جاءت نتيجة التغذية الصحية الخاطئة.

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وأضافت شريفة أبو الفتح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء دي ام سي” عبر فضائية “دي ام سي”، أن  الأطفال بدءا من سن السادسة، يكون لديهم إستيعاب بشكل كبير لكافة أنواع الغذاء، مشيرا إلى أن الأمهات لا بد من تثقيفهم غذائيا بالإضافة إلى المعلمين بالمدارس لأن لهم دور هام في التعامل مع الأطفال بشكل مباشر.

 

يحصل الطفل على وجبة خفيفة

وتابعت شريفة أبو الفتح" ، أن وجبة الإفطار هامة، مؤكدة أنه لا بد من حصول الطفل على الإفطار، قبل التوجه للمدرسة، ومن الممكن أن يحصل الطفل على وجبة خفيفة، سواء “زبادي أو موز”.

 

وأشارت خبيرة التغذية، أن الطفل يجب أن يتناول 3 مرات من البروتين على مدار اليوم، مؤكدة أنه من الممكن أن يكون مع الطفل بالمدرسة “البيض والفول” بالإضافة إلى الفاكهة 

 

خبيرة التغذية التغذية الصحية للأطفا لأمراض المزمنة أنواع الغذاء وجبة الإفطا

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