اجتماع عاجل بين التعليم والصحة لتفعيل خطة مكافحة كورونا بالمدارس

تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم ، اجتماعا عاجلا بحضور مديري المديريات التعليمية والمعلمين في جميع أنحاء الجمهورية ، والدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان ومديري المديريات الصحية والمعنيين بالمحافظات، لعرض الخطة الوقائية الخاصة بوزارة الصحة والمقرر تطبيقها في المدارس في العام الدراسي الجديد 2021 / 2022 في إطار استعدادات بدء العام الدراسي الجديد 2021 / 2022 وتفعيل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا في جميع المدارس.

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم تعديل فترة إغلاق الفصول حال ظهور حالات كورونا لتصبح 10 أو 14 يوما بدلا من 28 يوما.

تفاصيل خطة وزارة الصحة الوقائية للعام الدراسى الجديد

غسيل اليدين بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 30 ثانية قبل الخروج من المنزل وبصفة متكررة في المدرسة قبل تناول أي طعام أو شراب وأثناء الفسحة وقبل دخول الفصل.

ارتداء الكمامة المناسبة بشكل صحيح وحسب التعليمات المنظمة لذلك والتخلص الآمن منها عند إزالتها للطعام أو تلوثها.

منع التزاحم ومراعاة التباعد الجسدي في أتوبيسات المدارس وأثناء الصعود أو النزول من الفصول.

يفضل الاعتماد على الأطعمة المعدة مسبقا بالنزل أو المقدمة من خلال التغذية المدرسية.

يتم المسح الحراري لكل طالب قبل دخول المدرسة.

تطعيم كل من يقف في حرم المدرسة فوق سن 18 سنة ولا يسمح بدخول أي فرد غير حاصل على لقاح كورونا داخل حرم المدرسة.

يجلس كل طالب في ديسك منفصل.

أثناء الحصة يجب أن يحافظ المدرس على التباعد الجسدي بينه وبين الطلاب عند تحركه بين الطلبة.

يجب ألا تقل مسافة التباعد بين مقاعد الطلاب في الفصل عن متر مع ارتداء الكمامة الجراحية أو القماشية من مصدر مسئول.

توفير عدد كافٍ من دورات المياه يتناسب مع أعداد الطلاب.

يتم وضع الكمامات والقفازات والمناديل الورقية الشخصية المستعملة في سلات خاصة.

منع تواجد الباعة الجائلين أمام المدارس.

بوسترات رفع الوعي عند مدخل المدرسة وفي بداية ونهاية الممرات وبأماكن الأنشطة المدرسية.

التنويه عن الإجراءات الوقائية في الإذاعة المدرسية بصفة دورية.

إدراج مواد توعوية متخللة للأنشطة المدرسية في أنماط متعددة.

تقوم إدارة المدرسة واللجنة المختصة بتخصيص غرفة عزل مؤقتة عند الاشتباه في إحدى الحالات بين الطلاب أو المدرسين أو الأطقم المعاونة.

وأصدر الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، كتاًبا دوريًا بشأن التدابير والإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا لبدء العام الدراسى الجديد 2021/ 2022 في ضوء الإجراءات والتدابير الاحترازية التى تبذلها الدولة، استعدادًا لعام دراسى جديد آمن لأبنائنا الطلاب، والمعلمين، وجميع العاملين بالتربية والتعليم على مستوى الجمهورية.

وينص الكتاب الدورى على أنه فى ضوء الخطة الوقائية للعام الدراسى الجديد 2021/ 2022 والتى أقرتها وزارة الصحة والسكان، قطاع الطب الوقائى، يتعين على جميع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس تحميل وطباعة الخطة الوقائية للعام الدراسى الجديد، والتى تم تحميلها على الموقع الإلكترونى للوزارة، وتعميمها وتوزيعها على الإدارات والمدارس.

ونص الكتاب الدورى على تشكيل لجنة على مستوى المديرية والإدارة والمدرسة، بالتنسيق مع إدارات التربية البيئية والسكانية؛ لنشر الوعى بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والتنسيق مع مديرية الصحة لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة.

وأكد الكتاب الدورى الالتزام بما جاء بالكتاب الدورى رقم (18) بتاريخ 17/ 8/ 2021، والكتاب الدورى رقم (27) بتاريخ 22/ 9/ 2021؛ بشأن متابعة تلقى اللقاح ضد فيروس كورونا للعاملين بالتربية والتعليم.