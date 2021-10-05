نادين: لم أخاف من عمل الفوازير..وبحب أكون شاطرة في حاجة محدش شاطر فيها

قالت الفنانة نادين ، إنها تعشق الاستعراض ، معلقة :"بحب اكون شاطرة فى حاجة محدش تاتى شاطر فيها ، ومجال الاستعراض والبالية لايضم الكثير من الفنانات " .

وأضافت نادين خلال استضافتها ببرنامج مساء دى إم سي ، عبر فضائية دى إم سي ، أن ممثلة المسرح لاتخشي الكاميرا لذا لم تخاف من عمل فوازير يتم مقارنتها مع الفنانتين نيللى وشيريهان ، موضحة أنها مختلفة لإنها تقدم الاستعراض بشكل البالية لذا لم تفكر فى المقارنة .

مجال البالية عمر الفراشة

وأشارت إلي أن مجال البالية عمر الفراشة بمعنى أنها اعتزلت فى عمر الثلاثين بسبب انجابها لطفل ويحتاج إلي اهتمام ، متابعة :"جوزى شخص متفتح ولم يجبرنى على اعتزال أى فن ويحب زوجته ناجحة كما أنه شخص رياضي لذا يحترم الرياضة لإنها عنصر أساسي للاستمرارية " .

وأوضحت أن كل الهموم تزول من الرياضة لذا أنصح أى شخص لديه ضغوطات أن يمارسها دون تفكير ، منوهة إلي أنها أصبحت تمارس رياضة اليوجا لإن بها جانب روحانى.