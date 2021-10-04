صدمته سيارة..التفاصيل الكاملة لوفاة مدرب الدراجات أحمد كيكى

حالة من الحزن شهدها الشارع الأسوانى اليوم عقب الإعلان عن وفاة الشاب أحمد عبد النبى حسن الشهير بـ"كيكى" والبالغ من العمر 24 سنة، والحاصل على بكالوريوس كلية التربية الرياضية جامعة أسوان 2021، ويعمل مدرب دراجات وذلك بعد تعرضه لحادث أليم بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة حيث صدمته سيارة أثناء قيادته الدراجة برفقة مجموعة من المتدربين.

وعبر العديد من أصدقاء الشاب الفقيد عن حزنهم الشديد عليه وذلك على صفحته على موقع التواصل " الفيس بوك " والتي جاءت تحت مسمى مجموعة "دراجات أسوان" التى أسسها على منصة التواصل الاجتماعى ، وكان قد عرض رحلته الأخيرة والتى إنطلقت من كوبرى أسوان الملجم ممتدة عبر الطريق الصحراوى الغربى، وكان برفقته مجموعة من الشباب الذين اعتاد تدريبهم فى تلك الفترة وذلك المكان.

وكان الشاب كيكى مبتمساً وضاحكاً ويكرر مقولة "إن شاء الله" فى إشارة لزيارة أحد أصدقائه بالقاهرة، وختم كلامه بـ"السلام عليكم" وكأنها كلمات وداع لمتابعيه على مجموعته التى تخطت 22 ألف شخصاً من مستخدمى فيس بوك.

وكان من آخر تدويناته على صفحته الشخصية على موقع فيس بوك، مشاركة فيديو عن الموت بين البشر واعتباره ليس نهاية الحياة ، ولكنه بداية حياة جديدة أبدية من أشخاص نحبهم ويحبوننا.

وقدم عدد كبير من أصدقاء أحمد، التعازى لأسرته المقيمة بمنطقة الحصايا شرق مدينة أسوان، وعبروا عن حبهم الشديد لأحمد الذى كان يشتهر بالأخلاق وروح الفكاهة وحب الناس.

وتجدر الإشارة إلى أن أحمد عبد النبى حسن، البالغ من العمر 24 سنة، حاصل على بكالوريوس كلية التربية الرياضية جامعة أسوان دفعة 2021، كان قد أسس مجموعة لتدريب وتعليم قيادة الدراجات وممارسة الرياضة فى مدينة أسوان، حتى لقى مصرعه أثناء تدريبه مجموعة من الشباب بالطريق الصحراوى بعد أن صدمته سيارة ملاكى بالقرب من مدخل قرية غرب أسوان، ونقل على أثرها للمستشفى الجامعى وهناك لفظ أنفاسه الأخيرة.

وكان قد لفظ شاب أنفاسه الأخيرة صباح الإثنين فى حادث تعرض له على الطريق الصحراوى الغربى "أسوان – القاهرة" عقب تصادم سيارتين غرب مدينة أسوان.

وكان قد تلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، إخطارا من العقيد أحمد مصيلحى مأمور قسم أول أسوان، يفيد بوقوع حادث تصادم بالطريق الصحراوى الغربى بالقرب من مدخل قرية غرب أسوان، أسفر عنه مصرع الشاب أحمد .ع 24 سنة والمعروف باسم "كابتن كيكى" من أشهر مدربى قيادة الدراجات فى أسوان، والذى لفظ أنفاسه الأخيرة بالمستشفى الجامعى حيث تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة ، وأمرت النيابة العامة بدفن الجثمان بعد تسليمه لذويه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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