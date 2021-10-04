مصدر أمني ينفي مصالحة الدولة مع الجماعة الإخوان الإرهابية

نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله والادعاءات المغلوطة التي وردت بإحدي القنوات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن الأوضاع بالسجون المصرية وأعداد المحتجزين.

كما المصدر الأمني نفي وجود رسائل صادرة عن نزلاء السجون ترويج لها الجماعة الإرهابية بشأن المصالحة مع الدولة من خلال الأبواق الإعلامية الموالية لها.

وفي سياق آخر تلقت "النيابة العامة"، بلاغًا من "مركز شرطة أبو سمبل" بالعثور على جثمان "محمد عرفة مندور إسماعيل" ملقى بطريق جبلي مصاب بأماكن متفرقة من جسده، وذلك بالتزامن مع ما رصدته "وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام" من تداول واسع على مواقع التواصل الاجتماعي من مطالبات بالقصاص ممن يدعى عبد الرحمن رأفت لتسببه في قتل المجني عليه.