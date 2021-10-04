خبير: سيرفرات فيسبوك غير موجودة ومن الوارد حدوث خطأ مقصود

علق أنس النجداوي المستشار الأكاديمي في الأعمال الرقمية، على تعطل تطبيقات فيسبوك وانستجرام وواتساب في مختلف أنحاء العالم.



وقال أنس النجداوي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، :" ما حدث اليوم من تعطل ليس الأول من نوعه".

وأضاف أنس النجداوي :" حاولت الدخول على سيرفرات فيسبوك ولكنها غير موجودة، وهذا يؤكد تواجد خلل".

وتابع أنس النجداوي :" هناك عطل في العديد من التطبيقات الإلكترونية في العالم غير فيسبوك مثل جوجل ومن الوارد أنه يكون سبب العطل ليس خطأ تقني فقط".

وأكمل أنس النجداوي :" شركة فيسبوك شركة كبيرة ومن الضروري أن يكون لديها أكثر من خطة حال حدوث أعطال في الخدمة وأعتقد أنه هناك مشكلة في البنية التحتية التي تعمل فيها فيسبوك عبر شبكة الانترنت ".

وأضافأنس النجداوي :" من الممكن أن يكون حدث خلل فني مقصود داخل فيسبوك".