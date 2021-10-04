نعمل على حل المشكلة.. كبير مسئولي التكنولوجيا في فيسبوك يكشف سبب العطل

جدد كبير مسؤولي التكنولوجيا في فيسبوك، مايك شرويفر، التأكيد على أن الشركة تعمل على حل مشاكل العطل في منصاتها وإعادتها للعمل في أسرع وقت ممكن، وذلك بعد تعطل منذ 5 ساعات.

ووفقا لوكالة الأنباء الروسية سبوتنيك، قال شرويفرن علي منصة التواصل الاجتماعي تويتر، إن "فيسبوك تعتذر لكل من تأثروا بتعطل الخدمة".

وأضاف أن الشركة تواجه مشاكل في الشبكات، وتعمل فرقنا بأسرع وقت ممكن لإعادة الأمور إلى طبيعتها.

​ومن جانب آخر، أوضح مسؤول بشركة "كاسبرسكي لاب" الروسية لأمن الحواسيب، أن العطل الذي أصاب فيسبوك وواتساب وانستجرام من المرجح أن يكون سببه مشاكل في عمل المزودين الدوليين.

وتعاني منصات فيسبوك وواتساب وانستجرام، من عطل عالمي، اليوم الاثنين، كما انهارت أنظمة فيسبوك الداخلية التي يستخدمها الموظفون، ولم يتم استعادة الخدمة بعد.

ووفقا لوكالة أسوشيتد برس، لم تذكر الشركة سبب الانقطاع. غالبًا ما تعاني مواقع الويب والتطبيقات من انقطاعات متفاوتة في الحجم والمدة، إلا أن الاضطرابات العالمية التي تستمر لساعات نادرة.

قال دوج مادوري، مدير تحليل الإنترنت في شركة Kentik Inc، "هذا أمر ملحمي".

وكان التعليق الوحيد لـ فيسبوك، حتى الآن هو عبارة عن تغريدة أقرت فيها بأن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيق فيسبوك، ويتم العمل على استعادة الوصول. وفيما يتعلق بالفشل الداخلي، غرد رئيس انستجرام، آدم موسيري أنه يشعر وكأنه يوم صعب.

وقالت راشيل توباك، المديرة التنفيذية لشركة SocialProof Security، إن الكثير من الناس يعتمدون على فيسبوك وواتساب وانستجرام كوسيلة اتصال أساسية يمكن أن يؤدي فقدان الوصول إليها لفترة طويلة إلى جعلهم عرضة للمجرمين الذين يستغلون انقطاع التيار الكهربائي.

قالت: "إنهم لا يعرفون كيفية الاتصال بالناس في حياتهم بدونها، إنهم أكثر عرضة للهندسة الاجتماعية لأنهم يائسون جدًا للتواصل.

وأضافت: "إنه خلال فترات الانقطاع السابق ، تلقى بعض الأشخاص رسائل بريد إلكتروني تعد باستعادة حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال النقر على رابط ضار يمكن أن يكشف بياناتهم الشخصية".

ولا يزال سبب الانقطاع غير واضح. قال مالوري إنه يبدو أن فيسبوك قد سحب مسارات DNS الرسمية التي تسمح لبقية الإنترنت بالاتصال بخصائصها.

هذه المسارات هي جزء من نظام أسماء النطاقات على الإنترنت ، وهي بنية أساسية تحدد أين يجب أن تذهب على الإنترنت. يترجم DNS عنوانًا مثل 'facebook.com' إلى عنوان IP مثل 123.45.67.890. إذا اختفت سجلات DNS الخاصة بـ Facebook ، فلن تتمكن التطبيقات وعناوين الويب من تحديد موقعها.

قال جيك ويليامز، كبير المسؤولين الفنيين في شركة BreachQuest للأمن السيبراني، إنه على الرغم من أنه لا يمكن استبعاد اللعب الخاطئ تمامًا ، إلا أن هناك احتمالات جيدة بأن يكون انقطاع الخدمة 'مشكلة تشغيلية' ناتجة عن خطأ بشري.

قال مادوري، إنه لا توجد علامة على أن أي شخص مسؤول عن ذلك ، باستثناء فيسبوك ، وقلل من احتمال قيام لاعب إنترنت رئيسي آخر ، مثل شركة اتصالات ، بإعادة كتابة جداول التوجيه الرئيسية التي تؤثر على فيسبوك عن غير قصد. قال مادوري: 'لم يعلن أحد عن هذه الطرق'.

ويمر فيسبوك، بأزمة كبيرة منفصلة بعد أن قام المخبرون فرانسيس هوجن، مدير منتج سابق في فيسبوك، بتزويد صحيفة وول ستريت جورنال بوثائق داخلية كشفت عن وعي الشركة بالأضرار التي تسببها منتجاتها وقراراتها. ظهر هوجن علنًا في برنامج '60 Minutes' يوم الأحد ومن المقرر أن يدلي بشهادته أمام لجنة فرعية بالكونجرس يوم الثلاثاء.

وفي غضون ذلك، قام تويتر بنشر 'مرحبًا بالجميع حرفيًا' حيث غمرت المنصة النكات والميمات حول انقطاع فيسبوك.

وفي وقت لاحق، حيث تم نشر لقطة شاشة لم يتم التحقق منها تشير إلى أن عنوان facebook.co معروض للبيع، غرد الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، جاك دورسي، ما المبلغ؟

خسائر فيسبوك

تراجعت الثروة الشخصية لمارك زوكربيرج مؤسس موقع فيسبوك بما يقرب 7 مليارات دولار، في غضون ساعات بعد عطل مفاجئ ضرب كافة تطبيقات الشركة.

وبحسب وكالة "بلومبيرج" الأمريكية، تراجع مارك زوكربيج إلى المركز الخامس في قائمة "فوربس" لأثرياء العالم بعدما خسر 6.6 مليار دولار عقب توقف خدمات فيسبوك وماسنجر وواتساب وإنستجرام.

وأدت عمليات البيع إلى انخفاض سهم فيسبوك بنحو 5%، بما يمثل انخفاض بنحو 15% في أسهم الشركة منذ منتصف سبتمبر الماضي.