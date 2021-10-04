عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يوسف القعيد: شاركت في خطة التمويه العظمى قبل حرب أكتوبر.. فيديو

يوسف القعيد
يوسف القعيد

قال يوسف القعيد الصحفي، إنه شارك في خطة التمويه العظمي قبل حرب أكتوبر، مؤكدا أن العملية تمت ضد العدو الإسرائيلي عندما كانوا يراقبون المصريين وتحركاتهم .

وأضاف يوسف القعيد خلال لقائه في برنامج " كلمة أخيرة " المذاع علي قناه " اون أي " ، أن لحظة انتصار مصر علي الجيش الإسرائيلي شكلت مستقبل مصر حتي الآن، لافتا إلى أنه أثناء الحرب كان يخدم في الجيش بمستشفى غمرة العسكري، وكان مستشفى للعائلات ولكنه تحول إلى مستشفى ميداني متقدم بمجرد بدء العمليات العسكرية.

من جانبه أوضح عبده مباشر المحرر العسكري، أنه في المرحلة الابتدائية تعلم أن الاستعمار يعرقل النهضة، وبالتالي كان يجب ان يرحل الاستعمار حتي ينفتح طريق مصر للنهضة ، لافتا إلى أن مصر تعرضت سابقا لهجمة صهيونية أدت الي استعمار سيناء سنة 67 .

الجيش الإسرائيلي حرب اكتوبر المرحلة الابتدائية كلمة أخيرة العسكري يوسف القعيد مستقبل مصر

ترشيحاتنا

إيران تعترف بما حدث معها منذ عام: منشآتنا النووية تعرضت لأعمال تخريبية

بعد انهيار فيسبوك.. خسائر فادحة لأسهم شركات التكنولوجيا

أخبار الفن.. حلا الترك بدون مكياج.. نضال الأحمدية تهاجم عمرو أديب

بدون حذف.. نشر عناقيد الغضب بخط يد جون شتاينبك

البنك المركزي: 3.5 تريليون جنيه حجم المطلوب من الحكومة للائتمان المحلي يونيو الماضي

عودة فيسبوك وانستجرام وواتسآب للعمل من جديد بعد ساعات من الإنقطاع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هاكرز.. خبير أمن معلومات يكشف أسباب تعطل "فيسبوك" و"واتساب"

بسبب عطل فني.. توقف خدمة ماسنجر وانستجرام وواتساب في مصر والعالم

هل تعطل فيسبوك وواتس آب فقط؟..شلل في التطبيقات الشهيرة على الإنترنت عالميا

"فيسبوك" يكشف لـ صدى البلد تفاصيل عطل "واتس آب" و "إنستجرام" و "ماسنجر"

خبير معلومات يوضح سبب توقف فيسبوك وواتس اب وانستجرام ..فيديو

بشائر الخير.. انتهاء الموجة الرابعة لـ كورونا في مصر قريباً | تفاصيل

تقارير تكشف حقيقة اختراق وتسريب بيانات 1.5 مليار حساب شخصي على فيسبوك

مشاكل في التطبيقات.. أول تعليق من شركة "فيس بوك" عقب العطل المفاجئ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الخدمة لن تعود قبل 24 ساعة.. القصة الكاملة لعطل فيسبوك وواتساب وانستجرام

سبب جماهيرية المسلسل الكوري Squid Game الأكثر مشاهدة على منصة نتفليكس

تفاصيل تعاقد وليد منصور والمطربة يسرا في مؤتمر صحفي.. صور

هدف مارادوني وتمريرة سحرية.. لماذا وصفت "ديلي ميل" محمد صلاح ب"النشال"؟

فيديو

رسائل طمأنة وتحذير من وزيرة الصحة بشأن الموجة الرابعة من كورونا ..فيديو

فيديو جراف.. إسقاط النظام.. المظاهرات تجتاح إثيوبيا ضد آبي أحمد

أزمة غاز تضرب أوروبا .. هل تعيش القارة العجوز شتاء جليديا؟ "فيديو"

فيديو جراف.. الشاب مصطفى ضربوه بحجر.. فرح يتحول إلى مأتم في أبوالنمرس .. ما القصة

المزيد

ساحة رأي

محمود أبو حبيب يكتب: سر الرقم 6 ونكسة تل أبيب

كواعب احمد البراهمي تكتب: الرسالات

د. ضحى بركات تكتب: هل يموت الحب ....؟

عبد الرازق توفيق يكتب: الكذب القسري

أحمد شيخو يكتب: استخدام تركيا للأسلحة الكيميائية

رمضان البيه يكتب: العقائد فى الإسلام «4»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

نصر أكتوبر.. إرادة حياة

ريهام مازن

صحفيون على الجبهة !

إيمان الدربي

أطفال الزنا

د.مجدي بدران

فيروسات نزلات البرد

د.سالم الكتبي

الأولوية الأمريكية «العاجلة» ومناورات الملالي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «1»

كريمة أبو العينين

توبة نصوحه

إلهام أبو الفتح

100 عام على حديقة المريلاند

اﻟﻤﺰﻳﺪ