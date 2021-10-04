يوسف القعيد: شاركت في خطة التمويه العظمى قبل حرب أكتوبر.. فيديو

قال يوسف القعيد الصحفي، إنه شارك في خطة التمويه العظمي قبل حرب أكتوبر، مؤكدا أن العملية تمت ضد العدو الإسرائيلي عندما كانوا يراقبون المصريين وتحركاتهم .

وأضاف يوسف القعيد خلال لقائه في برنامج " كلمة أخيرة " المذاع علي قناه " اون أي " ، أن لحظة انتصار مصر علي الجيش الإسرائيلي شكلت مستقبل مصر حتي الآن، لافتا إلى أنه أثناء الحرب كان يخدم في الجيش بمستشفى غمرة العسكري، وكان مستشفى للعائلات ولكنه تحول إلى مستشفى ميداني متقدم بمجرد بدء العمليات العسكرية.

من جانبه أوضح عبده مباشر المحرر العسكري، أنه في المرحلة الابتدائية تعلم أن الاستعمار يعرقل النهضة، وبالتالي كان يجب ان يرحل الاستعمار حتي ينفتح طريق مصر للنهضة ، لافتا إلى أن مصر تعرضت سابقا لهجمة صهيونية أدت الي استعمار سيناء سنة 67 .