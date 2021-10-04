خبير يحسم الجدل حول عدم عودة فيسبوك للعمل من جديد

علق عادل عبد المنعم رئيس مجموعة تأمين المعلومات بغرفة صناعة التكنولوجيا، على تعطل فيسبوك وواتساب وانستجرام .

وقال عادل عبد المنعم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، :" تم التأثير على خوادم الوصول لـ فيسبوك".

وأضاف عادل عبد المنعم :" كل خبراء العالم يميلون إلى أنه هناك هجمات مدعومة لتعطيل فيسبوك ، وهناك بعض التكهنات التي تشير إلى الهجوم الذي استهدف البنية التحتية للفيسبوك وانستجرام ".

وتابع عادل عبد المنعم :" ما حدث في فيسبوك من اعطال يذكرنا بأهمية توفير بديل للفيسبوك ونسخ كل البيانات الشخصية وأرقام الهواتف خارج الفيسبوك والواتساب والانستجرام ".

وأكمل عادل عبد المنعم :" عدم عودة فيسبوك للعمل مرة أخرى أمر صعب للغاية، وفيسبوك شركة عملاقة ومهيئة للتعامل مع الكوارث الطبيعية كي تستمر الخدمة ".