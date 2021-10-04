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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

خبير يحسم الجدل حول عدم عودة فيسبوك للعمل من جديد

فيسبوك
فيسبوك

علق عادل عبد المنعم رئيس مجموعة تأمين المعلومات بغرفة صناعة التكنولوجيا،  على تعطل فيسبوك وواتساب وانستجرام .

وقال عادل عبد المنعم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، :"  تم التأثير على خوادم الوصول لـ فيسبوك".

 

وأضاف عادل عبد المنعم :"  كل خبراء العالم يميلون إلى أنه هناك هجمات مدعومة  لتعطيل فيسبوك ، وهناك بعض التكهنات التي تشير إلى الهجوم الذي استهدف  البنية التحتية للفيسبوك وانستجرام ".

 

وتابع عادل عبد المنعم :" ما حدث في فيسبوك من اعطال يذكرنا بأهمية توفير بديل  للفيسبوك ونسخ كل البيانات الشخصية وأرقام الهواتف  خارج الفيسبوك والواتساب والانستجرام ".

 

وأكمل عادل عبد المنعم :"  عدم عودة فيسبوك  للعمل مرة أخرى أمر صعب للغاية، وفيسبوك شركة عملاقة ومهيئة للتعامل مع الكوارث الطبيعية كي تستمر الخدمة ".

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