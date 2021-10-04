بدون حذف.. نشر عناقيد الغضب بخط يد جون شتاينبك

ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أنه سيتم نشر المخطوطة المكتوبة بخط اليد لتحفة جون شتاينبك "عناقيد الغضب" لأول مرة، كاملة مع الشتائم التي تم حذفها من الرواية المنشورة وتكشف عن الإلحاح الذي كتب به المؤلف الرواية الشهيرة.

وكتب جون شتاينبك رواية "عناقيد الغضب" في أقل من 100 يوم، في الفترة بين مايو إلى أكتوبر 1938، في محاولة لتأريخ معابر المهاجرين التي كان قد كتب عنها كصحفي في "سان فرانسيسكو نيوز". وشعر شتاينبك، الذي كان في السادسة والثلاثين من عمره عندما نشر "الفئران والرجال"، بضغط هائل ومسئولية لكتابة القصة بشكل صحيح، حيث نشر في مذكراته "لابد أن يكون كتابا جيدا، يجب ببساطة، ليس لدي أي خيار، يجب أن يكون بأية طريقة أفضل شيء جربته، بطيء ولكن أكيد، تتراكم التفاصيل على التفاصيل حتى تظهر صورة وتجربة". ومن المقرر أن تصدر دار نشر "أس. بي. بوكس" المستقلة نسخة المخطوطة يوم 7 أكتوبر، حيث كتبت بخط صغير، وافتتحها بجملة "بداية جديدة" بحروف كبيرة. كان شتاينبك قد حاول بالفعل الكتابة عن تجربة المهاجرين في L’Affaire Lettuceberg ، لكنه أتلف محاولته السابقة. ويرى الكاتب أن "الكتابة بخط كبير"، في البداية، من المفترض أن يذكر نفسه بالحفاظ على خط يده مقروءا بالنسبة إلى كاتبه ومدققه اللغوي، وزوجته الأولى كارول شتينابيك.

وبالرغم من هذه النظرية، إلا أن خط يده أصبح أصغر وأصغر حيث كان يسارع الوقت في الكتابة ويفتقد الفواصل والأحرف الكبيرة والنقاط وعلامات التنصيص على طول الطريق. وفي نهاية الفصل الثامن، وصف الفصل بكلمة بذيئة لأنه طويل، وكتب في منتصف الفصل عندما وصل إلى الصفحة 98 ، وخربش النهاية أسفل سطره الأخير مباشر. كتبت شتاينبك في 26 أكتوبر 1938، مع انتهاء الرواية: "نظرت إلى الأعلى وعبر الحظيرة ووجدت شفتيها معا وابتسمتا في ظروف غامضة"، في إشارة إلى الرواية.

فرانكشتاين وبيتر بان

وكتبت "أس. بي. بوكس" SP Books، الذين نشرت بالفعل نسخا من المخطوطات الأصلية للروايات بما في ذلك روايات فرانكشتاين لماري شيلي، وبيتر بان لجي إم باري وويندي، أنه "منذ البداية إلى النهاية، تثبت مخطوطة شتاينبك التفكير المنفرد الذي تعامل به مع هذه المهمة، بتصميم وانضباط لا هوادة فيه". وكانت المخطوطة، الوحيدة من عناقيد الغضب، محفوظة في أرشيف جامعة فيرجينيا.

وقالت سوزان شيلينجلو الباحثة المتخصصة في كتابات شتينابيك إن رؤية خط يد المؤلف يشبه الاقتراب من مصدر إلهام، ويعتبر "لحظة قوية". وأشارت إلى أن الكتابة تبدأ بخط كبير ثم يصغر أكثر فأكثر مع التعمق في النص، لذلك يمكن الإحساس بإلحاح بشتاينبك. أراد أن يصور التاريخ كما كان يحدث، وبالفعل هذا ما أنجزه. تشير المخطوطة إلى الأهمية المطلقة للمهمة التي كان يضطلع بها، وهي التقاط ويلات المهاجرين في كاليفورنيا في أواخر الثلاثينيات، وكذلك مدى إلحاح روايته.