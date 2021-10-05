محمد صفوت نجم التنس يواجه صعوبة في استخراج التأشيرة ووالده يطالب بتدخل وزير الشباب

طالب والد اللاعب المصري محمد صفوت نجم التنس بتدخل وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي لمشاركة نجله في البطولات العالمية بعد تأخر أوراق سفره في السفارة .





وكتب والد محمد صفوت عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : عندما يجري العالم من حولك وانت واقف محلك سر ، لاعب التنس محمد صفوت متواجد بالقاهرة منذ شهرين في محاولات مستمرة للحصول علي تأشيره لأمريكا للمشاركة في تصفيات بطولة أمريكا المفتوحة دون جدوي و ضاعت فرصه المشاركة .

وأضاف : ثم محاولات اخري مع السفارة الفرنسية بالقاهرة للحصول علي تأشيره للمشاركة في بطولات تشالنجر و التي تقام هناك أيضا دون جدوي.



وأكمل : جواز السفر الخاص به و الأوراق مستوفاه و موجوده بالسفارة الفرنسية طوال هذه الفترة علي امل الحصول علي التأشيرة ،فهل من منقذ للخروج من هذا الوضع الصعب .