المتحدث العسكري: حققنا أهدافنا بعودة الحياة لطبيعتها وتدمير بنية الإرهاب في سيناء

قال العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، إن القيادة العامة للقوات المسلحة وضعت في تخطيطها لمكافحة الإرهاب، كل الاعتبارات والتحديات، ومنها، كيفية تنفيذ المهام، وإعادة الحياة الطبيعية للقرى المتاخمة للعمليات في نفس توقيت تنفيذ العملية.

وأضاف غريب عبد الحافظ، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"،: "كان أمامنا تحدي منع قيام العناصر الإرهابية بـ تعطيل المشروعات التنموية في سيناء".



وأكد غريب عبد الحافظ: "القوات المسلحة خلال الفترة الماضية حققت أهدافها كاملة، من استعادة الاستقرار، وتوفير الأمن لأهالي سيناء، وعودة الحياة لطبيعتها، وتدمير البنية التحتية للإرهاب، والقضاء على القيادات الرئيسة للعناصر الإرهابية".

