أخيراً عودة واتسآب للعمل بشكل طبيعي

عادت أخيراً تطبيق واتسآب للعمل بشكل طبيعي، بعد إنقطاع للمرة الثانية عقب عودة منصات التواصل الإجتماعي الثلاث الأشهر فى العالم للعمل من جديد، بعد انقطاع دام لساعات متواصلة بسبب عطل مفاجئ، عزل المليارات حول العالم تماماً عن بعضهم البعض.

ليبدأ اتجاه عدد كبير من المستخدمين للحل البديل “تيليجرام” الذى لم يسبق و أن تعطل من قبل، ما يعطيه الأفضلية من ناحية الإستمرارية مقارنة بمنافسه الأبرز و الأشهر “واتسآب”.

و يمكنك تحميل تطبيق “تيليجرام” لهواتف أندرويد من هنا، وهواتف آيفون عبر هذا الرابط، والذى يوفر أعلى درجات التأمين و الخصوصية، بالإضافة لنفس طريقة عمل نظيره “واتسآب”.

تعود تفاصيل الأزمة عندما أبلغ المستخدمون بظهور رسالة جاري الاتصال، الأمر الذي نتج عنه عدم قدرتهم علي ارسال او استقبال أي رسائل بينهم و بين اصدقائهم.

وأصاب العطل عددا كبيرا من مستخدمي المنصات الثلاث في مصر والعالم، سواء كانوا من أصحاب هواتف آيفون أو أندرويد، و عبروا عن استيائهم من العطل من خلال منشورات على تويتر.