المتحدث العسكري: القوات المسلحة مستمرة في ملاحقة فلول الإرهاب

قال العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ المتحدث العسكري للقوات المسلحة، إن الحرب التي خاضتها مصر في الفترة الماضية ضد الإرهاب كانت حرب وجود واستعادة وطن.

وأضاف غريب عبد الحافظ في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية " المذاع على قناة "إم بي سي مصر"،: "لولا قوة وكفاءة وتسليح القوات المسلحة لم نستطع العبور من هذه المرحلة".

وتابع غريب عبد الحافظ: "القوات المسلحة مستمرة في تواجدها لملاحقة فلول العناصر الإرهابية وقطع أي طرق إمداد للعناصر الإرهابية".

وأكمل غريب عبد الحافظ: "هذا يؤكد مدى جاهزية القوات المسلحة للحفاظ على ما وصلنا له في مواجهة الإرهاب".