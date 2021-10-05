الإسكان: الفوز بجائزة المستوطنات البشرية كان بسبب استراتيجية تحسين جودة الحياة.. فيديو

علق عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، على تسلم وزارة الإسكان جائزة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية 2021، قائلا: "مبروك للدولة المصرية".



وأضاف "إبراهيم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: "أسباب حصول الهيئة على تلك الجائزة هي رؤية مصر 2030 التي تقوم على أساس مخطط استراتيجي قومي للمشروعات، بالإضافة إلى تطوير المدن المستدامة".

وأوضح أن الدولة تعمل على توفير جودة حياة للمواطن المصري وليس في المدن الجديدة فقط ولكن في كافة المحافظات، معقبا: "نسعى لتوفير سكن ملائم ومدعم وميسر للفئات المختلفة".



وأشار عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية،: "وأكد أن فوز هيئة المجتمعات العمرانية بجائزة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية يأتي بسبب مدن الجيل الرابع"، موضحا: "الفوز بالجائزة كان أيضا بسبب استراتيجية تحسين جودة الحياة للمواطنين".