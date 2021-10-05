عامر حسين: مواجهة ليبيا صعبة.. والأندية رفضت مقترح الدوري من دور واحد

أكد عامر حسين عضو رابطة الأندية المحترفة أن مواجهة منتخب مصر أمام منافسه ليبيا في غاية الصعوبة مشيرا إلى احتياج الفراعنة للفوز الثلاث نقاط لتصدر جدول ترتيب مجموعة التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 .

وأضاف عامر حسين في تصريحات تليفزيونية : هناك تركيز كبير لتحقيق الفوز علي ليبيا وتصدر ترتيب المجموعة واتحاد الكرة يحاول توفير كافة طلبات منتخب مصر .

وأكمل : يتم التنسيق بين رابطة الأندية وكيروش المدير الفني لـ منتخب مصر وتمك الاستقرار علي خوض ثلاث جولات من بطولة الدوري قبل انطلاق بطولة كأس العرب خوفا من إرهاق اللاعبين .

وأوضح : كان هناك مقترح لعمل بطولة الدوري من دور واحد إلا أن الأندية رفضت ذلك وطالبت بلعب الدوري بشكله الطبيعي و المعتاد وبالتالي تم الاتفاق علي ذلك .

واختتم عامر حسين تصريحاته قائلا: رابطة الأندية هي التي تدير بطولة الدوري وهناك لجان مرتبطة مع الاتحاد لتنسيق كافة الأمور.