رائد زراعة الأمعاء يحذر: عمليات التخسيس تسبب مشاكل بالجهاز الهضمي.. فيديو

حذر الدكتور كريم أبو المجد، رائد زراعة الأمعاء، من عمليات تكميم المعدة أو تحويل المسار، قائلا: "هذه الجراحات مطلوبة في بعض المرضى".



وأضاف "أبو المجد"، خلال استضافته ببرنامج "من مصر"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: "مثل هذه الجراحات مطلوبة لمرضى الضغط والسكر ووزنه زائد، لأن هذه العمليات للسمنة ليس عمليات تجميل"، معقبا: "أنصح الشباب الذين ليس لديهم أي أعراض خطيرة من السمنة مثل السكر أو الضغط بأن يبتعدوا عن مثل هذه العمليات".



وأشار: "عمليات التكميم أو تحويل المسار للمرضى أصحاب السمنة المفرطة وتحدد حياتهم للخطر هو العلاج المتاح حاليا"، موضحا: "لا بد من الحذر من عمليات تكميم المعدة بدون سبب، لأن هذه العمليات من الممكن أن تؤدي إلى تغيير حياة الفرد إلى الأبد".



وتابع الدكتور كريم أبو المجد، رائد زراعة الأمعاء،: "عمليات السمنة تتسبب في مشاكل بالجهاز الهضمي للإنسان".