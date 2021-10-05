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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تدريبات فريق سيراميكا كليوباترا استعدادا لانطلاق الدوري.. شاهد

سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا

خاض فريق سيراميكا كليوباترا، تدريبات قوية، مساء أمس؛ استعدادًا لخوض منافسات الدوري الممتاز بالموسم الجديد.

 

ووضع الجهاز الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، بقيادة هيثم شعبان، برنامجًا تدريبيًا قويًا؛ من أجل رفع اللياقة البدنية للاعبين، وتجهيزهم قبل انطلاق مباريات الدوري العام مع نهاية شهر أكتوبر.

 

وقرر هيثم شعبان وجهازه الفني، خوض 9 مباريات ودية خلال الفترة المقبلة؛ استعدادًا لانطلاق مباريات الدوري العام.

 

كما قرر الجهاز الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، التدرج في المباريات في المستوى؛ من أجل تجهيز اللاعبين بشكل قوي، قبل خوض المباريات الرسمية بالدوري الممتاز.

 

يذكر أن  فريق سيراميكا كليوباترا، اختتم معسكره المغلق بشرم الشيخ، الذي أُقيم لمدة أسبوعين، لتجهيز اللاعبين بدنيًا قبل انطلاق الدوري العام مع نهاية شهر أكتوبر.

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سيراميكا كليوباترا فريق سيراميكا كليوباترا هيثم شعبان سيراميكا

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