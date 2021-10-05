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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الأجهزة الأمنية تكشف ملابسات استغاثة مواطن زعم تعرضه للظلم من الشرطة بأسوان

صدى البلد

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات استغاثة، بثها أحد الأشخاص على صفحته بموقع “فيس بوك”، يزعم خلالها تعرضه للظلم من قبل رجال الشرطة، وفنيي التحاليل المتواجدين بكمائن محافظة أسوان، واتهامه “زورا”- وفقا لادعائه- بتعاطي مُخدر الحشيش، رغم سلبية التحاليل التى أجراها عقب إخلاء سبيله مُباشرةً.

 

 

وبالفحص؛ تبين أن الأجهزة الأمنية قامت بتاريخ 26 أغسطس الماضي، بحملة؛ للكشف عن المواد المخدرة بين السائقين، بدائرة قسم أول أسوان، بمشاركة الجهات الفنية من (مديرية الصحة- صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي)، وتبين إيجابية 3 عينات لتحاليل المواد المخدرة، واحدة منها لـ"الشاكي".


وتم عرض المتهم ( الشاكي) على النيابة العامة؛ والتي قررت إخلاء سبيله بكفالة مالية، وعقب ذلك، بتاريخ 29 أغسطس الماضي؛ توجه الشاكي للمعمل الإقليمي، لأخذ عينة المواد المخدرة، عقب نتيجة تحليل العينة السابقة، ومرور 72 ساعة عليها، وورد تقرير نتيجة عينة المذكور "سلبية" من أي مواد مخدرة.


وفى وقت لاحق، تقدم (فني تحاليل بالمعمل الإقليمي)، بتحرير محضر ضد الشاكي؛ بتهمة التشهير به عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وما زال قيد التحقيقات.

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