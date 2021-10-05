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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد تعطل تطبيقات التواصل الاجتماعي لساعات..فنانون رفضوا دخول عالم السوشيال ميديا

ياسر جلال
ياسر جلال

أصاب عطل مفاجئ، تطبيقات التواصل الاجتماعي الأشهر في العالم، ماسنجر و انستجرام و واتسآب ؛ حيث أبلغ المستخدمون بظهور رسالة جاري الاتصال، الأمر الذي نتج عنه عدم قدرتهم علي ارسال او استقبال اي رسائل بينهم و بين اصدقائهم.

 

وبدأ العطل يصيب عددا كبيرا من مستخدمي المنصات الثلاث، سواء كانوا من أصحاب هواتف آيفون أو أندرويد، و عبروا عن استيائهم من العطل من خلال منشورات على تويتر. 

وعاد مرة أخرى التطبيقات الثلاث للعمل بعد ساعات ، ويرصد صدى البلد أبرز الفنانين الذين يرفضون الدخول في عالم السوشيال ميديا أو بعضهم من يراها بلا جدوى لهم

 

ياسر جلال

يعد ياسر جلال أحد الغير مهتمين بالسوشيال ميديا  حيث قال في برنامج "الحياة وأسئلة الجمهور، ولن يخدع الجمهور ولن يجعل أي شخص يقوم بالرد بالنيابة عنه.

 

و أكد بإنه لن يتقبل فكرة التزييف مع الجمهور، وأضاف بأنه يرى أن السوشيال ميديا عليها دور هام و هو الوقوف جانب المواهب الجديدة التي تستحق لأنها تستطيع أن تميز بين الجيد و الردئ.

 

ماجد الكدواني:

 

صرح الفنان ماجد الكدواني مؤخراً بأنه لا يملك حسابات على مواقع التواصل الإجتماعى، وأكد أنه يحذر متابعيه من وجود الكثير من الصفحات بأسمه من أشخاص مزيفون وينتحلون شخصيته على الإنترنت وصرح بهذا الأمر لكي لا ينخدع جمهوره و متابعيه.

 

محمود حميدة:

 

محمود حميدة، حيث أعلنت ابنته إيمان حميدة في منشور على حسابها الخاص على "فيسبوك" :"لكل الناس اللى عاملين صداقة مع الأكاونت ده.. ده مش محمود حميدة والله العظيم وهو مالوش أى أكاونت على فيسبوك أصلا. برجاء عمل ريبورت الأول و بعدين بلوك"، وذلك بعد أنتحال أحد الحسابات شخصية والدها.

براد بيت

قبل بضع سنوات، ذكر أحد أشهر الممثلين الأمريكيين أنه لم يشعر بالحاجة إلى إدارة أو حتى امتلاك حساب على تويتر، ومع ذلك فهو يوافق على حقيقة أن وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن تكون أداة مفيدة عندما تحتاج إلى مواجهة المعلومات المضللة من الانتشار على الفور.

 

ساندرا بولوك

عندما سُئلت عما إذا كانت قد شعرت بضغط اجتماعي بسبب عدم وجود وسائل التواصل الاجتماعي، أجابت ساندرا بولوك بأنها إذا كان لديها وسائل تواصل، فستكون واحدة من هؤلاء الأشخاص الذين يواصلون تذكير الآخرين بأنه ليس كل ما يتم نشره صحيحًا.

 

دانيال كريج

لعب دور العميل السري لصاحبة الجلالة في أفلام جيمس بوند، ربما علم الممثل البريطاني الشهير أكثر من بضعة دروس، إذا كان أي شخص يفكر في متابعته على وسائل التواصل الاجتماعي، فسيصاب بخيبة أمل، وذكر دانيال أن الطريقة التي يفضل بها التعامل مع مكانته كمشهور هي البقاء في المنزل والحفاظ على قدميه على الأرض في جميع الأوقات في الغالب من أجل عائلته.

 

كيت بلانشيت

 

الفائزة بجائزة الأوسكار، عن دورها في Blue Jasmine، كانت مصرة على عدم امتلاك حساب بوسائل التواصل الاجتماعي، رغم أنها تعتبر الميديا وسيلة قوية حقًا لبناء مجتمعات جديدة، إلا أنها تعتقد أن الوجود هناك يشبه التواجد في ملعب مدرسة إبتدائية، إنه يقسم الناس ويولد مشاعر غير إيجابية تغزو حياتك الحقيقية لاحقًا.

تطبيقات التواصل الاجتماعي عطل مفاجئ ماسنجر و انستجرام و واتسآب ياسر جلال ماجد الكدواني محمود حميدة

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