تعليق جديد من فيس بوك على تعطل الخدمة حول العالم

أعربت شركة فيس بوك، اليوم الثلاثاء، عن أسفها جراء العطل الذي أصاب الموقع خلال الساعات الماضية.

دوكتب الحساب على تويتر: "إلى المجتمع الضخم من الأشخاص والشركات حول العالم الذين يعتمدون علينا: نحن آسفون".

وأضاف: "لقد عملنا بجد لاستعادة الوصول إلى تطبيقاتنا وخدماتنا ويسعدنا الإبلاغ عن عودتهم عبر الإنترنت الآن. شكرا لكم لتحمل معنا".

فيما اعتذرت منصة واتساب، اليوم الثلاثاء، عن العطل الذي أصاب البرنامج خلال الساعات الماضية، مؤكده عودة العمل “ببطء” خلال الفترة الحالية.

وقال الحساب الرسمي لـ"واتساب" على تويتر: "نعتذر للجميع على عدم القدرة على استخدام واتساب اليوم، بدانا إعادة واتساب للعمل مرة أخرى ببطء وحرص".

وأضاف: "شكرا جزيلا لصبرك. سنواصل إطلاعك على آخر المستجدات عندما يكون لدينا المزيد من المعلومات لمشاركتها".