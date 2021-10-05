الأمطار الغزيرة تتسبب في أضرار لأكثر من 16 ألف صيني شمالي البلاد

أفادت تقارير إخبارية بأن أكثر من 16 ألف صيني تعرضوا لأضرار من جراء الأمطار الغزيرة التي تعرض لها إقليم لياونينج شمالي البلاد.



وذكرت السلطات الصينية المختصة بمراقبة الفيضانات والإغاثة في إقليم لياونينج - في بيان - أن معظم مناطق الإقليم تتعرض لأمطار تتفاوت درجة غزارتها منذ أن بدأت في الهطول هناك يوم السبت الماضي، حيث تعرضت مناطق لأمطار غزيرة، بينما تعرضت مناطق أخرى لأمطار معتدلة.



وقالت السلطات إن بعض المناطق تعرضت لعواصف ولوابل من البرد والأمطار، وإن إجمالي عدد المتضررين حتى الآن يبلغ 16583 شخصاً.



وأشارت السلطات في إقليم لياونينج الصيني إلى قيامها بنقل 4513 شخصا إلى أماكن آمنة، وأن غزارة الأمطار تسببت في إتلاف محاصيل زراعية في حوالي 253313 هيكتارا من الأراضي، وأن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى خسارة اقتصادية مباشرة تعادل قيمتها حوالي 26 مليون دولار.

