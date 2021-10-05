بـ 650 مليون دولار.. تفاصيل أولى الصفقات الاستثمارية في إكسبو 2020

أعلنت حكومة جمهورية أوغندا عن توقيع صفقات استثمارية بقيمة 650 مليون دولار، خلال مشاركتها في إكسبو 2020 دبي، بما يشكل أول إعلان استثماري يتم الكشف عنه منذ انطلاق إكسبو في الأول من الشهر الجاري.

ووفق صحيفة الاتحاد الإماراتية فإن هيئة الاستثمار الأوغندية،أوضحت أنه تم التوقيع على الصفقات خلال حفل إقيم بالتزامن مع الاحتفال باليوم الوطني لأوغندا في إكسبو 2020 دبي، مشيراً إلى أن الاستثمارات شملت قطاعات الرعاية الصحية والطاقة والنقل.

وشملت الاستثمارات الني تم توقيع خطابات النوايا الخاصة بها بحضور ماتيا كاسايجا، وزير المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأوغندي، خلال حفل خاص في جناح أوغندا، 500 مليون دولار لمشاريع الطاقة المتجددة والنقل، و50 مليون دولار استثمارات في مجال الاستثمار 50 مليون دولار في معالجة المعادن و50 مليون دولار في استثمار بمرفق صيدلاني جديد لتصنيع أدوات تشخيص عالية الجودة لفيروس نقص المناعة البشرية، الإيدز، والملاريا، والسل، وغيرها من تقنيات التشخيص.

وشكل الإعلان عن الاستثمارات التي وقعتها أوغندا، مع شركات إماراتية وصينية، علامة أولى رئيسة على الفرص الاستثمارية التي يوفرها إكسبو 2020 دبي للدول المشاركة، ومنها أوغندا التي تشارك بجناح مميز في منطقة الفرص.