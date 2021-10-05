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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 2000 لتر سولار قبل بيعها في السوق السوداء بـ ميت غمر

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

شنت مديرية التموين بالدقهلية حملة على المستودعات ومحطات البنزين والمواد البترولية، للتأكد من انتظام العمل ومدى التزامهم بالتعليمات والقوانين التموينية، وعدم التلاعب بالاسعار الرسمية بنطاق ميت غمر.

جاءت  الحملة برئاسة سامى إبراهيم وأحمد مجدى، المفتشين بالمديرية، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، وتعليمات السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، وعبد الوهاب عبد الرحيم، وكيل المديرية.

وأسفرت عن ضبط محطة لتموين السيارات لمخالفتها القانون ١٠٩ لسنة ١٩٨٠ لتجميع ٢٠٠٠ لتر سولار قبل بيعها في السوق السوداء، وتم التحفظ عليها لحين صدور قرار النيابة العامة. 

كما تم ضبط محطة لتموين السيارات بناحية بشالوش، ومحطة أخرى ناحية أتميدة لعدم إعلانهما عن أسعار المنتجات البترولية داخل المحطة.

 كما تم ضبط موزع غاز منزلى بناحية كوم النور لبيعه أسطوانات غاز منزلى بأزيد من السعر الرسمي.

وتم تحرير المحاضر اللازمة، وجار عرضها على النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

وزير التموين أحمد مجدى مديرية التموين النيابة علي المصيلحي وزير التموين وكيل وزارة التموين بالاسعار البترولية لمنتجات البترولية اتميدة القوانين التموينية المصيلحي وزير التموين وزارة التموين بالدقهلية

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